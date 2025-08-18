Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Wikimedia Commons by Prof. Israel Hershkovitz, Tel Aviv University is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:52

Сенсационная находка: древние зубы ставят под сомнение всё, что мы знали о Homo

Учёные обнаружили древнейшие зубы Homo в Эфиопии возрастом 2,8 млн лет

В Восточной Африке ученые обнаружили зубы, которые, вероятно, принадлежали одним из самых ранних представителей рода Homo и, возможно, ранее неизвестному виду грацильных австралопитеков. Возраст находки — около 2,8–2,6 млн лет. Это открытие, опубликованное в Nature, проливает свет на загадочный период эволюции человека.

Место раскопок — эфиопская местность Леди-Герару — уже известно науке: в 2013 году здесь нашли древнейшую челюсть человека. Теперь же палеоантропологи из США, Швеции и Эфиопии под руководством Кей Рид (Университет Аризоны) обнаружили изолированные зубы на трех участках: Гурумаха, Ли-Адойта и Гидди.

Кому принадлежат зубы?

Самый древний из найденных зубов — премоляр из Гурумаха (примерно 2,78 млн лет) — может относиться к ранним Homo. Еще два зуба из Гидди (2,59 млн лет) тоже напоминают человеческие. Но самые интересные находки — из Ли-Адоиты.

Там обнаружили целую коллекцию зубов: резцы, моляры, премоляры и даже фрагмент клыка. Они явно принадлежали грацильному австралопитеку, но какому именно?

Ученые рассматривают несколько версий:

  • это поздние A. afarensis (знаменитая "Люси"), просуществовавшие дольше, чем считалось.
  • они связаны с эволюционной линией парантропов (Paranthropus).
  • принадлежат ранней форме A. garhi (известного по находкам возрастом 2,5 млн лет).
  • это новый, неизвестный науке вид австралопитеков.

Авторы склоняются к последнему варианту. Если это так, то 2,5–3 млн лет назад в Афаре жили сразу три линии гоминин:

  • ранние Homo,
  • A. garhi,
  • и загадочный новый вид австралопитеков.

При этом в других регионах Восточной Африки уже появились парантропы — четвертая линия. Почему их нет в Афаре? Возможно, они проиграли конкуренцию.

Что это значит для науки?

Эта находка заполняет пробел в эволюции человека. Ранее считалось, что между A. afarensis (3 млн лет) и первыми Homo (2,3 млн лет) был "провал". Теперь ясно: переходный период был сложнее, чем думали.

"Мы видим, что в то время в Африке сосуществовали разные виды гоминин. Это меняет представления о том, как развивался наш род", — отмечают исследователи.

