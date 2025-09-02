Древнее ноу-хау: технология, которая переписала историю человечества — открытие от Science Advances

Новое исследование, опубликованное в журнале Science Advances, проливает свет на неожиданные способности древних предков человека. Учёные выяснили, что первые мастера каменных орудий умели заранее выбирать и транспортировать материалы на большие расстояния — до 13 километров. Это произошло почти на 600 тысяч лет раньше, чем считалось ранее.

Древнейшие технологии Олдувана

Изученные артефакты относятся к культуре Олдувана — одной из самых ранних и долговечных каменных технологий. Такие орудия включали массивные ядра, которыми отбивали куски от других камней, и острые осколки, используемые для разделки мяса или обработки растений. Возраст находок из кенийского местонахождения Ньяянга оценивается в 2,6-3 миллиона лет.

Камни издалека

Анализ геохимического состава показал, что для изготовления орудий использовались породы, отсутствующие на месте раскопок. Среди них — вулканический риолит и кварцит, встречающиеся в речных бассейнах к востоку, примерно в 10-13 километрах. Для сравнения: современные приматы переносят предметы на куда меньшие расстояния, а даже на других ранних олдувских стоянках транспортировка не превышала нескольких километров.

По словам палеоантрополога Рика Поттса из Смитсоновского музея:

"До нашего исследования мы не знали, что даже самые ранние изготовители инструментов обладали способностью помнить, где находятся породы самого высокого качества".

Учёные считают, что это открытие меняет наше представление о планировании и когнитивных возможностях древних людей и их родственников.

Планирование и стратегия

На стоянке Ньяянга рядом с водой часто собирались бегемоты. Острые каменные орудия использовались для разделки мяса и обработки растений. Местные камни оказались слишком мягкими, поэтому древние мастера предпочли более прочные материалы, специально принося их издалека.

Эрик Делсон, палеоантрополог из Американского музея естественной истории, отметил:

"Эти ранние люди думали наперёд. Это, вероятно, самое раннее указание на стратегическое планирование в археологической записи".

Таким образом, у исследователей появились свидетельства того, что древние гоминины умели предвидеть будущие потребности и оценивать качество сырья.

Кто сделал эти орудия?

Вопрос остаётся открытым. Долгое время считалось, что технологию Олдувана создали представители рода Homo. Однако в Ньяянге были обнаружены зубы Paranthropus boisei - дальнего родственника людей с массивными челюстями. Не исключено, что именно он тоже участвовал в изготовлении орудий.

Как отметила палеоантрополог Эмма Финестоун из Кливлендского музея естественной истории:

"Если вы не находите окаменелость гоминина с инструментом, невозможно точно сказать, кто его сделал. Но Ньяянга показывает, что разные виды гомининов, возможно, делали инструменты Олдувана".

Значение открытия

Олдуванские орудия не были самыми первыми в истории, но именно они стали первой широко распространённой технологией, существовавшей около двух миллионов лет и распространившейся по Африке, Европе и Азии. Новое исследование доказывает: древние люди обладали более высоким уровнем организации, чем считалось ранее. Они умели выбирать лучшие материалы, добывать их и планировать использование для повышения эффективности своего труда.

Три интересных факта