Древнее ноу-хау: технология, которая переписала историю человечества — открытие от Science Advances
Новое исследование, опубликованное в журнале Science Advances, проливает свет на неожиданные способности древних предков человека. Учёные выяснили, что первые мастера каменных орудий умели заранее выбирать и транспортировать материалы на большие расстояния — до 13 километров. Это произошло почти на 600 тысяч лет раньше, чем считалось ранее.
Древнейшие технологии Олдувана
Изученные артефакты относятся к культуре Олдувана — одной из самых ранних и долговечных каменных технологий. Такие орудия включали массивные ядра, которыми отбивали куски от других камней, и острые осколки, используемые для разделки мяса или обработки растений. Возраст находок из кенийского местонахождения Ньяянга оценивается в 2,6-3 миллиона лет.
Камни издалека
Анализ геохимического состава показал, что для изготовления орудий использовались породы, отсутствующие на месте раскопок. Среди них — вулканический риолит и кварцит, встречающиеся в речных бассейнах к востоку, примерно в 10-13 километрах. Для сравнения: современные приматы переносят предметы на куда меньшие расстояния, а даже на других ранних олдувских стоянках транспортировка не превышала нескольких километров.
По словам палеоантрополога Рика Поттса из Смитсоновского музея:
"До нашего исследования мы не знали, что даже самые ранние изготовители инструментов обладали способностью помнить, где находятся породы самого высокого качества".
Учёные считают, что это открытие меняет наше представление о планировании и когнитивных возможностях древних людей и их родственников.
Планирование и стратегия
На стоянке Ньяянга рядом с водой часто собирались бегемоты. Острые каменные орудия использовались для разделки мяса и обработки растений. Местные камни оказались слишком мягкими, поэтому древние мастера предпочли более прочные материалы, специально принося их издалека.
Эрик Делсон, палеоантрополог из Американского музея естественной истории, отметил:
"Эти ранние люди думали наперёд. Это, вероятно, самое раннее указание на стратегическое планирование в археологической записи".
Таким образом, у исследователей появились свидетельства того, что древние гоминины умели предвидеть будущие потребности и оценивать качество сырья.
Кто сделал эти орудия?
Вопрос остаётся открытым. Долгое время считалось, что технологию Олдувана создали представители рода Homo. Однако в Ньяянге были обнаружены зубы Paranthropus boisei - дальнего родственника людей с массивными челюстями. Не исключено, что именно он тоже участвовал в изготовлении орудий.
Как отметила палеоантрополог Эмма Финестоун из Кливлендского музея естественной истории:
"Если вы не находите окаменелость гоминина с инструментом, невозможно точно сказать, кто его сделал. Но Ньяянга показывает, что разные виды гомининов, возможно, делали инструменты Олдувана".
Значение открытия
Олдуванские орудия не были самыми первыми в истории, но именно они стали первой широко распространённой технологией, существовавшей около двух миллионов лет и распространившейся по Африке, Европе и Азии. Новое исследование доказывает: древние люди обладали более высоким уровнем организации, чем считалось ранее. Они умели выбирать лучшие материалы, добывать их и планировать использование для повышения эффективности своего труда.
Три интересных факта
- Термин "Олдуван" происходит от ущелья Олдувай в Танзании, где в середине XX века нашли одни из первых подобных орудий.
- Олдуванские технологии существовали почти в 10 раз дольше, чем вся история современной цивилизации.
- По данным археологов, даже самые простые орудия Олдувана требовали определённых навыков и силы: для откалывания острых пластин мастер должен был точно рассчитать силу удара.
