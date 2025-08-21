Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
старинное орудие
© https://commons.wikimedia.org by BrokenSphere is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic
Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:39

Потрясающее открытие: древние гоминины уже 2,6 миллиона лет назад удивляли своими навыками

Ученые изучают древние орудия, чтобы понять навыки гомининов и их влияние на современное общество

Задумывались ли вы когда-нибудь, как далеко могли перемещаться наши предки, чтобы создать орудия из камня? Недавние исследования показывают, что гоминины уже 2,6 миллиона лет назад переносили булыжники на значительные расстояния, что ставит под сомнение наши представления о ранних людях.

Открытия в Кении

Недавнее исследование артефактов из местонахождения Ньяянга в Кении подтверждает, что древние гоминины не только переносили камни, но и изготавливали из них орудия. Статья, опубликованная в журнале Science Advances, утверждает, что ранее считалось, что Homo начали носить сырье для орудий на расстояние трех и более километров лишь 600 тысяч лет спустя.

Долгое время считалось, что систематическое изготовление каменных орудий началось около 2,6 миллиона лет назад, основываясь на артефактах олдованской культуры из Эфиопии. Однако десять лет назад ученые обнаружили, что орудийная деятельность существовала гораздо раньше — примерно 3,3 миллиона лет назад. В местонахождении Ломекви-3 в Кении нашли около 150 артефактов, созданных, вероятно, австралопитеками.

Новые данные о Ньяянге

В 2023 году исследователи представили результаты анализа 330 каменных артефактов из Ньяянги, возраст которых колебался от 2,6 до 3 миллионов лет. Математическое моделирование позволило предположить, что олдованская культура возникла между 3,2 и 3 миллиона лет назад. Однако вопрос о том, какие именно гоминины создавали эти орудия, остается открытым. В Ньяянге также были найдены два зуба, предположительно принадлежащие древним парантропам, но нет достаточных оснований утверждать, что именно они изготовили орудия.

Эмма Файнстоун из Кливлендского музея естественной истории и ее коллеги из семи стран мира продолжают изучать находки из Ньяянги. В ходе анализа 401 артефакта, 272 из которых были собраны в результате подъема, а 129 раскопаны, ученые обнаружили, что более 70% артефактов были изготовлены из горных пород, привезенных из других мест. Это подтверждает, что гоминины не только приходили с готовыми орудиями, но и обрабатывали камень на месте. Например, кварцит, самый распространенный материал для орудий, находился на расстоянии как минимум 13 километров от местонахождения.

Уникальные навыки древних

Таким образом, между 3 и 2,6 миллиона лет назад гоминины осознанно переносили каменное сырье на большие расстояния, что ранее наблюдалось только у людей, живших около двух миллионов лет назад. Это поведение не характерно даже для современных приматов, таких как шимпанзе, которые переносят камни максимум на три километра, и то не за один раз.

Эти открытия открывают новые горизонты в понимании ранних гомининов и их способностей. Исследования показывают, что они обладали навыками, которые считались уникальными для более поздних людей.

Читайте также

Археологи обнаружили руины царского дворца трибаллов в Болгарии вчера в 19:21

Трибалы возвращаются: как находка в Болгарии меняет представление о древности

В Болгарии, в городе Враца, археологи нашли руины царского дворца трибаллов. Это открытие обещает изменить наше понимание древней истории региона.

Читать полностью » Учёные обнаружили генетические следы солдат Наполеона в Вильнюсе вчера в 19:07

Смертельный холод и болезни: трагическая судьба солдат Наполеона в Вильнюсе

Исследования ДНК солдат Наполеона, найденных в Вильнюсе, раскрывают шокирующую истину о болезнях, ставших причиной их гибели. Узнайте о результатах анализа и историческом контексте.

Читать полностью » Ученые из Университета Тренто обнаружили ДНК древних жителей Альп в современных генах вчера в 18:16

Древние тайны Альп: как ДНК раскрывает секреты неолита и медного века

Узнайте, как палеогенетики исследовали ДНК древних жителей Альп и обнаружили их генетическую связь с Этци. Откройте для себя тайны древних популяций и их влияние на современность.

Читать полностью » Археологи нашли останки комолых коров в Монголии: что это значит для изучения древней культуры вчера в 18:04

Погружение в прошлое: как жертвоприношения комолых коров отражают культуру древних монголов

Археологи в Монголии сделали сенсационное открытие: останки древних комолых коров, возрастом 2500-2700 лет, подтверждают их разведение и жертвоприношения в бронзовом веке.

Читать полностью » Археологи обнаружили кремневый наконечник, застрявший в ребре древнего человека вчера в 17:10

Древнее насилие в пещере: как находка меняет взгляд на человеческие отношения 4000 лет назад

Археологи нашли в пещере Рок-де-лес-Оренетес ребро древнего человека с кремневым наконечником. Что это открытие говорит о насилии в прошлом? Узнайте больше!

Читать полностью » Археологи обнаружили трилобита на римском памятнике в Испании, сообщает исследовательская команда вчера в 17:02

На римском памятнике найден трилобит: как древняя окаменелость меняет наше представление о прошлом

Археологи сделали уникальное открытие: на римском памятнике в Испании нашли окаменелость трилобита. Узнайте, как древние люди использовали ископаемые остатки!

Читать полностью » Археологи нашли бронзовые ножи саков в Павлодарской области Казахстана вчера в 16:56

Как бронзовые ножи саков могут изменить наше восприятие истории Казахстана

В Казахстане археологи обнаружили бронзовые ножи ранних саков, раскрывая тайны тасмолинской культуры и её памятников. Уникальные находки обещают новые открытия!

Читать полностью » Археологи обнаружили, что неандертальцы добывали обсидиан на расстоянии до 400 километров вчера в 16:51

Древние тайны: что скрывают артефакты неандертальцев из Азербайджана

Ученые раскрыли тайны неандертальцев, которые добывали обсидиан на расстоянии до 400 километров от своих стоянок. Узнайте, как они использовали этот ценный ресурс!

Читать полностью »

