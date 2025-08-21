Потрясающее открытие: древние гоминины уже 2,6 миллиона лет назад удивляли своими навыками

Задумывались ли вы когда-нибудь, как далеко могли перемещаться наши предки, чтобы создать орудия из камня? Недавние исследования показывают, что гоминины уже 2,6 миллиона лет назад переносили булыжники на значительные расстояния, что ставит под сомнение наши представления о ранних людях.

Открытия в Кении

Недавнее исследование артефактов из местонахождения Ньяянга в Кении подтверждает, что древние гоминины не только переносили камни, но и изготавливали из них орудия. Статья, опубликованная в журнале Science Advances, утверждает, что ранее считалось, что Homo начали носить сырье для орудий на расстояние трех и более километров лишь 600 тысяч лет спустя.

Долгое время считалось, что систематическое изготовление каменных орудий началось около 2,6 миллиона лет назад, основываясь на артефактах олдованской культуры из Эфиопии. Однако десять лет назад ученые обнаружили, что орудийная деятельность существовала гораздо раньше — примерно 3,3 миллиона лет назад. В местонахождении Ломекви-3 в Кении нашли около 150 артефактов, созданных, вероятно, австралопитеками.

Новые данные о Ньяянге

В 2023 году исследователи представили результаты анализа 330 каменных артефактов из Ньяянги, возраст которых колебался от 2,6 до 3 миллионов лет. Математическое моделирование позволило предположить, что олдованская культура возникла между 3,2 и 3 миллиона лет назад. Однако вопрос о том, какие именно гоминины создавали эти орудия, остается открытым. В Ньяянге также были найдены два зуба, предположительно принадлежащие древним парантропам, но нет достаточных оснований утверждать, что именно они изготовили орудия.

Эмма Файнстоун из Кливлендского музея естественной истории и ее коллеги из семи стран мира продолжают изучать находки из Ньяянги. В ходе анализа 401 артефакта, 272 из которых были собраны в результате подъема, а 129 раскопаны, ученые обнаружили, что более 70% артефактов были изготовлены из горных пород, привезенных из других мест. Это подтверждает, что гоминины не только приходили с готовыми орудиями, но и обрабатывали камень на месте. Например, кварцит, самый распространенный материал для орудий, находился на расстоянии как минимум 13 километров от местонахождения.

Уникальные навыки древних

Таким образом, между 3 и 2,6 миллиона лет назад гоминины осознанно переносили каменное сырье на большие расстояния, что ранее наблюдалось только у людей, живших около двух миллионов лет назад. Это поведение не характерно даже для современных приматов, таких как шимпанзе, которые переносят камни максимум на три километра, и то не за один раз.

Эти открытия открывают новые горизонты в понимании ранних гомининов и их способностей. Исследования показывают, что они обладали навыками, которые считались уникальными для более поздних людей.