Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
врач в больнице
врач в больнице
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 4:57

Информационный шум и дедлайны: стресс как главный фактор инфаркта у молодежи

Медики: наследственность и хронический стресс значительно увеличивают риск инфаркта до 40 лет

Кардиолог и аритмолог Ольга Савонина в беседе с "Лентой.ру" предупредила: инфаркт до 40 лет перестал быть редкостью. Современный образ жизни сделал риск ранних сердечно-сосудистых заболеваний реальностью для многих молодых людей.

Главный враг сердца — стресс
По словам врача, ключевая причина инфаркта в молодом возрасте — хронический стресс:

"Мы живем в эпоху постоянного информационного шума, где преобладают тревожные и негативные новости. На нас давят дедлайны, высокие требования, эмоциональные перегрузки, а полноценный отдых для многих стал редкостью".

Вредные привычки, которые убивают сосуды

Электронные сигареты и вейпы: не безопаснее обычного курения, ускоряют развитие атеросклероза.
Алкоголь и наркотические вещества: наносят прямой удар по сердечно-сосудистой системе.

Образ жизни против здоровья
Молодёжь часто выбирает сидячую работу и минимум физической активности. В сочетании с фастфудом, перекусами на бегу, полуфабрикатами и газировкой это приводит к лишнему весу, повышению холестерина и раннему развитию атеросклероза.

Наследственность играет роль
Особенно внимательно следить за сердцем должны те, чьи близкие родственники перенесли инфаркт или инсульт в раннем возрасте. В таких случаях риск заболевания повышен значительно.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Специалист посоветовал включать в рацион рыбу и имбирь для облегчения мигрени сегодня в 4:16

Виновник головной боли на вашей тарелке: что усиливает мигрень

Какие продукты могут незаметно усилить мигрень, а какие — наоборот, облегчить боль? Врач объяснил, как питание связано с этим заболеванием.

Читать полностью » Хирург Сафонов: аритмия может привести к инсульту, инфаркту и внезапной смерти сегодня в 4:14

Сердце сбилось с ритма: когда аритмия становится смертельно опасной

Аритмия может быть смертельно опасной. Врач объяснил, какие факторы повышают риск нарушений ритма сердца и какие современные методы лечения помогают пациентам.

Читать полностью » Гинеколог Майорова назвала продукты для поддержания гормонального баланса у женщин сегодня в 3:40

Что добавить в рацион, чтобы улучшить настроение, сон и самочувствие

Гинеколог рассказала, какие продукты помогают нормализовать гормональный баланс: от капусты и рыбы до семян льна и ягод, и почему важно не только питание.

Читать полностью » Врач объяснил, почему ЗОЖ не всегда защищает от повышенного холестерина сегодня в 3:18

Высокий холестерин без видимых причин: когда ЗОЖ не помогает

Можно ли вести ЗОЖ и всё равно получить высокий холестерин? Кардиолог объяснил, какие скрытые факторы влияют на анализы сильнее, чем питание.

Читать полностью » Врач рассказала, как вода, сахар и дыхательная техника помогают при икоте сегодня в 2:37

Икота уходит за минуту: три приёма, которые работают без лекарств

Врач назвала три простых способа быстро избавиться от икоты. Но если она продолжается часами и повторяется часто, стоит обратиться к специалисту.

Читать полностью » Врач предупредила об опасности регулярного хруста шеи для суставов и нервов сегодня в 2:19

Щёлкнуло» — и всё: привычка хрустеть шеей способна довести до операционного стола

Хруст в шее кажется безобидным способом снять напряжение. Но врачи предупреждают: эта привычка может закончиться скованностью, болью и даже операцией.

Читать полностью » Невролог Лепилова: эпилепсия не всегда проявляется судорогами и потерей сознания сегодня в 1:20

Ошибки первой помощи: что категорически нельзя делать при эпилепсии

Эпилепсия проявляется не только судорогами. Врач рассказала о менее заметных признаках болезни, правилах первой помощи и шансах на ремиссию.

Читать полностью » Ортодонт Диденко: нарушение прикуса может вызывать головные боли сегодня в 0:16

Головная боль не уходит? Виноваты могут быть вовсе не нервы

Неожиданная причина головной боли: врач-ортодонт объяснила, как нарушение прикуса и бруксизм могут привести к хроническому спазму мышц и дискомфорту.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Эффект многослойности — как правильно расположить растения разной высоты
Спорт и фитнес

Мэтт Чэн назвал червячок одним из самых эффективных комплексных упражнений
Наука и технологии

NASA зафиксировало рекордную поляризацию рентгеновского излучения от одной из чёрных дыр
Авто и мото

Октановое число бензина АИ-95 может снизиться до АИ-92 при неисправной крышке бака — предупреждают специалисты
Туризм

Недооцененные направления: чем удивляет Тунис в бархатный сезон
ДФО

Опасные слухи о ценах на топливо: УФАС Приморья разъясняет ситуацию
Еда

Приготовление салата с фунчозой: рецепт с корейской морковью и огурцом
ПФО

ВТБ выяснил, какие функции нужны жителям ПФО для удобного ведения совместных счетов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru