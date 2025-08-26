Информационный шум и дедлайны: стресс как главный фактор инфаркта у молодежи

Кардиолог и аритмолог Ольга Савонина в беседе с "Лентой.ру" предупредила: инфаркт до 40 лет перестал быть редкостью. Современный образ жизни сделал риск ранних сердечно-сосудистых заболеваний реальностью для многих молодых людей.

Главный враг сердца — стресс

По словам врача, ключевая причина инфаркта в молодом возрасте — хронический стресс:

"Мы живем в эпоху постоянного информационного шума, где преобладают тревожные и негативные новости. На нас давят дедлайны, высокие требования, эмоциональные перегрузки, а полноценный отдых для многих стал редкостью".

Вредные привычки, которые убивают сосуды

Электронные сигареты и вейпы: не безопаснее обычного курения, ускоряют развитие атеросклероза.

Алкоголь и наркотические вещества: наносят прямой удар по сердечно-сосудистой системе.

Образ жизни против здоровья

Молодёжь часто выбирает сидячую работу и минимум физической активности. В сочетании с фастфудом, перекусами на бегу, полуфабрикатами и газировкой это приводит к лишнему весу, повышению холестерина и раннему развитию атеросклероза.

Наследственность играет роль

Особенно внимательно следить за сердцем должны те, чьи близкие родственники перенесли инфаркт или инсульт в раннем возрасте. В таких случаях риск заболевания повышен значительно.