Алина Курнявцева Опубликована вчера в 17:19

Первые седые волосы: для одних мода, для других — личная катастрофа

Дерматолог Марта Диес: дефицит витаминов B12 и D вызывает раннюю седину

Появление седины в молодом возрасте часто вызывает удивление и тревогу. Волосы, утратившие естественный пигмент до 30 лет, могут стать источником комплексов, хотя в этом явлении нет ничего мистического. Наука давно изучает причины раннего поседения, а врачи указывают на целый комплекс факторов — от наследственности до питания.

"В частности, научные исследования показали, что дефицит витамина B12 и витамина D может вызвать преждевременное отбеливание", — пояснила специалист по дерматологии Марта Диес.

Почему волосы седеют раньше времени

В норме процесс связан со снижением активности меланоцитов — клеток, вырабатывающих пигмент меланин. Обычно это происходит после 40-45 лет, но нередко первые серебристые нити появляются намного раньше.

Основные причины:

  • недостаток витаминов (B12, D, а также меди и фолиевой кислоты);
  • хронический стресс;
  • генетическая предрасположенность;
  • заболевания щитовидной железы и аутоиммунные нарушения;
  • неблагоприятные привычки (курение, избыток кофеина, несбалансированное питание).

Важно понимать: седина не всегда означает старение организма. Иногда она всего лишь сигнал о том, что телу не хватает определённых микроэлементов.

Сравнение факторов риска

Фактор

Как влияет

Вероятность раннего поседения

Генетика

Передаётся по наследству

Очень высокая

Дефицит витаминов B12 и D

Нарушает синтез меланина

Высокая

Хронический стресс

Повышает уровень кортизола

Средняя

Курение

Замедляет работу фолликулов

Средняя

Болезни щитовидной железы

Меняют гормональный баланс

Высокая

Неправильное питание

Лишает волосы микроэлементов

Средняя

Советы шаг за шагом

  1. Начните с диагностики. Сдайте анализы на витамины и гормоны, чтобы исключить скрытые причины.
  2. Включите в рацион продукты, богатые витамином B12 (печень, яйца, молочные продукты) и витамином D (рыба, морепродукты).
  3. Добавьте овощи, поддерживающие здоровье фолликулов: морковь, брокколи, лук.
  4. Используйте укрепляющие сыворотки и шампуни с кератином и маслами для питания корней.
  5. Откажитесь от курения и сведите к минимуму алкоголь.
  6. Снизьте уровень стресса: йога, дыхательные практики и полноценный сон помогают сохранить здоровье волос.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование анализа крови → Пропуск скрытого дефицита витаминов → Обследоваться у врача и скорректировать питание или добавить комплексы.
  • Постоянное окрашивание аммиачными красками → Повреждение структуры волос → Использовать щадящие безаммиачные красители или тонирующие средства.
  • Ставка только на косметику → Эффект маскировки без устранения причин → Совместить уход с изменением образа жизни и рациона.

А что если седина уже появилась?

Не стоит воспринимать её как приговор. Многие модные дома предлагают тренды на натуральную седину, а стилисты создают целые коллекции причесок, подчеркивающих серебристый оттенок. Современные тонирующие бальзамы помогают выровнять цвет, а уходовые средства — сделать волосы блестящими и плотными.

Плюсы и минусы седины

Плюсы

Минусы

Индивидуальный образ

Может вызывать дискомфорт в молодом возрасте

Тренд на естественность

Сложнее ухаживать за структурой волос

Экономия на окрашивании

Сигнал о возможных проблемах со здоровьем

Возможность подчеркнуть стиль

Нужна дополнительная защита от ломкости

FAQ

Как выбрать витамины для волос?
Лучше ориентироваться на анализы. Чаще всего назначают комплексы с B12, D, цинком и фолиевой кислотой.

Сколько стоит курс витаминов?
В среднем от 800 до 3000 рублей за месяц приёма, в зависимости от бренда и формы выпуска.

Что лучше: краска или тоник?
Для маскировки первых седых волос безопаснее использовать тоники и оттеночные шампуни. Они не повреждают структуру и легко смываются.

Мифы и правда

  • Миф: седина появляется только от стресса.
    Правда: стресс лишь ускоряет процесс, но ключевую роль играют генетика и питание.
  • Миф: вырвешь один седой волос — вырастет десять.
    Правда: каждый фолликул работает отдельно, и это не влияет на соседние волосы.
  • Миф: седину можно полностью остановить.
    Правда: замедлить процесс реально, но повернуть его вспять невозможно.

Сон и психология

Недостаток сна и постоянное напряжение повышают уровень кортизола, который разрушает клетки, отвечающие за синтез меланина. Психологи советуют нормализовать режим сна и практиковать методы снятия тревожности — это благотворно отражается не только на волосах, но и на общем самочувствии.

Три интересных факта

  1. В азиатских странах первые седые волосы фиксируются позже, чем у европейцев.
  2. Курильщики в среднем начинают седеть на 4-5 лет раньше некурящих.
  3. В Индии популярны маски для волос с амлой (индийским крыжовником), которые применяются как натуральное средство против седины.

Исторический контекст

  • В Древнем Египте седину скрывали хной и сурьмой, окрашивая волосы в медные оттенки.
  • В Средневековой Европе считали, что седые волосы — признак мудрости и божественного дара.
  • В XX веке массовая косметическая индустрия предложила стойкие краски, и седина стала восприниматься как недостаток, который нужно скрывать.

Сегодня отношение к седине меняется: её всё чаще воспринимают как стильный акцент, а не как проблему.

