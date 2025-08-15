Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Череп древнего египтянина
Череп древнего египтянина
© Frontiers by Tondini, Isidro, Camarós, 2024 is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:05

Тайна, которая ждал 30 тысяч лет: что рассказал скелет из пещеры Миттлере-Клаузе

Скелет древнего человека найден в Баварии: новые данные о жизни кроманьонцев

Более 30 000 лет назад в Баварии умер мужчина, чьи останки пролежали в пещере до наших дней. Современные технологии помогли раскрыть детали его жизни, питания и даже климата, в котором он существовал.

Загадочная находка в пещере

В 1913 году в пещере Миттлере-Клаузе (Бавария) обнаружили скелет, покрытый красной охрой. Рядом лежали лишь фрагменты мамонтового бивня. Изначально возраст останков оценили в 22-21 тысячу лет, но новые исследования опровергли эту дату.

Немецкие учёные под руководством Йорга Оршидта (Jörg Orschiedt) из Управления по охране памятников Саксонии-Анхальт провели комплексный анализ скелета, обозначенного как Neuessning-2. Выяснилось, что это мужчина 45-55 лет ростом около 163 см.

Что показало исследование:

  • зубы — следы использования зубочисток (такие же находили у неандертальцев).
  • питание — преимущественно мясное: мамонты (25-35%), дикие лошади, олени, шерстистые носороги.
  • место рождения — вероятно, он жил в этом же регионе или в зоне с похожим изотопным составом.

Новая датировка: на 10 тысяч лет старше

Радиоуглеродный анализ показал, что мужчина умер 34,8-33,8 тыс. лет назад — в начале эпохи граветта. Это делает его одним из ранних представителей кроманьонцев в Европе.

Изотопный анализ кислорода в костях помог восстановить климат:

  • среднегодовая температура тогда: от -4°C до +1,2°C.
  • сейчас в этом районе: +9°C.

Люди современного типа появились здесь более 45 000 лет назад, о чём говорят находки в пещере Ильзенхёле (Тюрингия).

