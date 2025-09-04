Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики

© United States Army by Rachel Goodspeed is licensed under Public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:24

9200 лет назад люди уже собирали урожай — и это переворачивает все представления

Археологи обнаружили в Узбекистане 9200-летние серпы для сбора дикого ячменя

Задумайтесь: а что, если зарождение земледелия началось не только в Плодородном полумесяце на Ближнем Востоке? Новое исследование раскрывает удивительные находки из пещеры Тода-1 на юге Узбекистана. Там археологи обнаружили свидетельства того, что люди собирали дикий ячмень каменными серпами уже 9200 лет назад — это ставит под вопрос традиционные представления о происхождении сельского хозяйства.

Ключевые находки из раскопок

Раскопки проводили специалисты из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии в Пекине и Института археологии в Самарканде. Они нашли:

  • зерна дикого ячменя (Hordeum vulgare ssp. spontaneum).
  • лезвия серпов и жернова.
  • остатки скорлупы фисташек и семян диких яблонь.

Все эти артефакты датируются радиоуглеродным методом от 9200 до 8600 лет назад — задолго до распространения окультуренных культур в Центральной Азии. Анализ износа лезвий показывает, что они были частью составных серпов, специально предназначенных для скашивания трав. Это один из самых ранних примеров подобных орудий в регионе.

Что меняют эти открытия?

На протяжении десятилетий считалось, что сельское хозяйство возникло независимо в разных частях мира, включая Африку, Америку и Восточную Азию. Плодородный полумесяц (территории современных Ирака, Сирии и Турции) традиционно считается колыбелью одомашнивания пшеницы и ячменя — там натуфийская культура собирала дикие злаки около 10 000 лет назад.

Однако данные из пещеры Тода указывают на аналогичные практики в Центральной Азии 9200 лет назад. Это свидетельствует о том, что переход от охоты и собирательства к земледелию был не локальной революцией, а частью широкого культурного процесса по всей Евразии. Археоботанические находки включают многократное собирание диких злаков, раскалывание орехов и сбор плодов — практики, которые могли способствовать постепенному одомашниванию растений.

Экология и образ жизни древних людей

Долина Сурхандарьи в раннем голоцене, вероятно, была мозаикой лесов и лугов, напоминающей условия гор Загрос и Плодородного полумесяца. Это могло способствовать культурному обмену. Собирание зерна, орехов и фруктов было ключевой частью выживания людей здесь на протяжении тысячелетий, до прихода полностью одомашненных культур с запада.

Интересно, что некоторые зерна ячменя из пещеры напоминают ранние "голозерные" виды, связанные с возделыванием в Плодородном полумесяце. Хотя большинство соответствует морфологии дикого ячменя, исследователи проверяют, было ли здесь низкоуровневое возделывание — местное или заимствованное.

Мнения экспертов

"Эти ранние охотники-собиратели уже практиковали культурные практики, проложившие путь к сельскому хозяйству. Всё больше данных свидетельствует о том, что одомашнивание могло быть непреднамеренным следствием длительного взаимодействия человека и растений", — сказал соавтор исследования Роберт Шпенглер из Института геоантропологии Общества Макса Планка.

Результаты показывают, что культурные изменения, приведшие к развитию сельского хозяйства, были более масштабными, чем предполагалось ранее. Это ставит под сомнение идею о том, что земледелие было единственным региональным ответом на внешнее давление — оно было частью более масштабного, взаимосвязанного процесса.

Последствия и будущее исследований

Эти результаты усложняют модели, связывающие зарождение сельского хозяйства с климатическими изменениями или перенаселением. Вместо этого они подчеркивают разнообразие стратегий производства пищи в Евразии. Если практики земледелия возникли в Центральной Азии 9000 лет назад, история сельского хозяйства — это гобелен параллельных инноваций от Ближнего Востока до Центральной Азии.

Будущие исследования помогут определить, было ли это ранним возделыванием или просто использованием диких зарослей. В любом случае, находки меняют наше понимание того, как люди в разных регионах развивали стратегии, преобразившие мировые продовольственные системы.

