Чёрная дыра
Чёрная дыра
© Freepik by stockgiu
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:50

Галактики или иллюзии: как черные дыры ставят под сомнение наши представления о космосе

Астрономы обнаружили связь между черными дырами и массивными галактиками

Вы когда-нибудь задумывались, как черные дыры могут влиять на формирование галактик? Исследования, проведенные с помощью телескопа "Джеймс Уэбб", раскрывают удивительные факты о ранних галактиках, которые появились вскоре после Большого взрыва.

Неожиданные открытия

Когда "Джеймс Уэбб" направил свои глаза вглубь Вселенной, он обнаружил множество массивных галактик, что стало неожиданностью для астрономов. Эти наблюдения не вписывались в привычные рамки Стандартной космологической модели, и некоторые ученые начали призывать к ее пересмотру. Однако международная команда, проанализировавшая данные обзора CEERS, предложила новое объяснение.

Массивные галактики с высоким красным смещением представляют собой особый интерес. Они помогают понять механизмы образования звезд и процессы, которые способствовали их образованию. Астрономы использовали данные телескопов "Хаббл" и "Спитцер", чтобы оценить звездные массы галактик. Но именно "Джеймс Уэбб" открыл новые горизонты, показав множество ярких галактик на красном смещении восемь и выше. Это может указывать на другие механизмы звездообразования в ранней Вселенной.

Необходимость пересмотра теорий

Недавние исследования показали, что ранние галактики, которые выглядят более массивными, на самом деле могут содержать черные дыры, активно поглощающие окружающий газ. Это создает дополнительное тепловое и световое излучение, что делает галактики визуально более массивными. Если исключить эти черные дыры из анализа, оставшиеся галактики окажутся менее массивными, что соответствует предсказаниям Стандартной модели.

Стивен Финкельштейн, профессор астрономии в Техасском университете, отметил, что по сути, мы не видим кризиса Стандартной космологической модели. Если у вас есть теория, испытанная временем, нужны действительно веские основания, чтобы ее опровергнуть.

Открытые вопросы

Тем не менее, проблема не решена. Ведущий автор исследования, Катерина Шворовски, подчеркивает, что количество далеких галактик в два раза превышает теоретические оценки. Одно из возможных объяснений — ускоренное звездообразование в ранней Вселенной.

Звезды формируются из остывшего газа, который сжимается под действием гравитации. В ранней Вселенной, где плотность была выше, процесс звездообразования мог протекать быстрее, чем сейчас.

Таким образом, ранние галактики могут быть не такими массивными, как считалось ранее. Для подтверждения этих гипотез необходимы новые наблюдения, и астрономы продолжают искать ответы. Интрига сохраняется, и мы можем только догадываться о том, что еще откроет нам Вселенная.

