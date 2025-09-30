Коронавирус ушёл, а за ним пришли другие: почему ОРВИ началось раньше обычного
В этом году сезон ОРВИ стартовал необычно рано — первые всплески заболеваемости были зафиксированы уже в августе. Об этом сообщили региональные управления Роспотребнадзора.
Почему вирусы активизировались раньше срока и стоит ли ждать возврата удалёнки — объяснил кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры "Химия и биотехнология" Пермского Политеха Валерий Литвинов.
"Эффект пандемии"
По словам эксперта, пандемия коронавируса серьёзно нарушила циклы распространения респираторных инфекций.
"Циклические закономерности циркуляции респираторных патогенов были нарушены. В период пандемии коронавирус практически вытеснил другие вирусы-возбудители ОРВИ, однако с ослаблением его позиций они возвращаются к прежним уровням распространения", — отметил Литвинов.
Факторы, которые сыграли роль:
-
остаточные ограничения после пандемии ещё несколько лет сдерживали рост других инфекций;
-
коронавирус оставался доминирующим и быстро мутировал, вызывая повторные волны;
-
спустя три года сформировался коллективный иммунитет к COVID-19, и это "освободило место" для возвращения других патогенов;
-
у населения снизился иммунитет к "допандемийным" вирусам.
Какие вирусы сейчас активны
Сейчас большую часть заболеваемости составляют:
-
риновирусы (насморк),
-
аденовирусы (тонзиллит, конъюнктивит),
-
вирусы парагриппа (поражают гортань и голосовые связки).
COVID-19 по-прежнему циркулирует, но его новые штаммы уже не демонстрируют прежней агрессивности.
Будет ли новая "удалёнка"?
Эксперт подчёркивает: дистанционный формат работы и обучения возможен только при угрозе особо опасных инфекций первой или второй группы патогенности (например, Эбола, чума, лихорадка Марбург или Ласса).
Сейчас таких оснований нет — массового перехода на удалёнку ожидать не стоит.
