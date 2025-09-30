Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Вирус под микроскопом
Олег Белов Опубликована сегодня в 0:55

Коронавирус ушёл, а за ним пришли другие: почему ОРВИ началось раньше обычного

Всплеск ОРВИ в России начался уже в августе — Роспотребнадзор

В этом году сезон ОРВИ стартовал необычно рано — первые всплески заболеваемости были зафиксированы уже в августе. Об этом сообщили региональные управления Роспотребнадзора.

Почему вирусы активизировались раньше срока и стоит ли ждать возврата удалёнки — объяснил кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры "Химия и биотехнология" Пермского Политеха Валерий Литвинов.

"Эффект пандемии"

По словам эксперта, пандемия коронавируса серьёзно нарушила циклы распространения респираторных инфекций.

"Циклические закономерности циркуляции респираторных патогенов были нарушены. В период пандемии коронавирус практически вытеснил другие вирусы-возбудители ОРВИ, однако с ослаблением его позиций они возвращаются к прежним уровням распространения", — отметил Литвинов.

Факторы, которые сыграли роль:

  • остаточные ограничения после пандемии ещё несколько лет сдерживали рост других инфекций;

  • коронавирус оставался доминирующим и быстро мутировал, вызывая повторные волны;

  • спустя три года сформировался коллективный иммунитет к COVID-19, и это "освободило место" для возвращения других патогенов;

  • у населения снизился иммунитет к "допандемийным" вирусам.

Какие вирусы сейчас активны

Сейчас большую часть заболеваемости составляют:

  • риновирусы (насморк),

  • аденовирусы (тонзиллит, конъюнктивит),

  • вирусы парагриппа (поражают гортань и голосовые связки).

COVID-19 по-прежнему циркулирует, но его новые штаммы уже не демонстрируют прежней агрессивности.

Будет ли новая "удалёнка"?

Эксперт подчёркивает: дистанционный формат работы и обучения возможен только при угрозе особо опасных инфекций первой или второй группы патогенности (например, Эбола, чума, лихорадка Марбург или Ласса).

Сейчас таких оснований нет — массового перехода на удалёнку ожидать не стоит.

