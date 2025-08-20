Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Археоптерикс
Археоптерикс
© flickr.com by incidencematrix is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:26

Рыбы, которые бросили вызов природе: как началась эволюция жизни на суше

Учёные обнаружили древние следы рыб на территории Польши, датируемые 400 млн лет назад

Представьте себе мир, где 400 миллионов лет назад рыбы, обитая в морских глубинах, начали делать свои первые шаги на суше. Это кажется невероятным, но новое исследование открывает захватывающие перспективы, меняя наше представление о ранних миграциях позвоночных.

Древние следы ползунов

В 2021 году в горах Святого Креста в Польше учёные сделали удивительное открытие: они нашли более 240 окаменелых углублений и борозд, которые, как предполагается, были оставлены рыбами, пытавшимися передвигаться по суше.

По словам Пётра Шрека, ведущего автора исследования, эти следы очень напоминают следы современных двоякодышащих рыб, которые связаны с древними тетраподами — первыми четвероногими животными. Уникальные особенности двоякодышащих рыб, такие как лёгкие и плавники, позволяют им дышать воздухом и передвигаться по земле.

"Следы ползания могут образоваться только на суше или на очень мелководье, когда плавучесть теряется", — объясняет Шрек.

Левша среди древних рыб?

Одной из самых интригующих находок стало предположение о "леворукости" древних рыб. Из 240 изученных отпечатков 36 показали наклон головы, при этом 35 из них были направлены влево.

"По нашему мнению, это не было случайностью, а представляло собой определённое предпочтение", — говорит Шрек, предполагая, что мы можем наблюдать одно из первых ископаемых свидетельств леворукости.

Сомнения и ожидания

Не все учёные согласны с выводами исследования. Некоторые указывают на значительные отличия между современными и древними двоякодышащими рыбами, что затрудняет интерпретацию найденных следов. Однако Шрек открыт для обсуждений и продолжит изучение окаменелостей, чтобы найти новые доказательства.

"Даже если это не следы двоякодышащих рыб, поиск ранних записей передвижения наземных позвоночных — увлекательное занятие", — подчеркивает он.

В планах Шрека — более детальное изучение окружающей среды окаменелостей, чтобы лучше понять условия, при которых они образовались. Исследование окаменелых растений и других останков может помочь идентифицировать создателей следов и выяснить, действительно ли это были рыбы, выброшенные на берег.

Это исследование не только отодвигает дату первой миграции рыб на сушу, но и открывает новые горизонты для понимания эволюции жизни на Земле.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Археологи обнаружили древнюю деревню Вифсаиду после лесного пожара в Израиле сегодня в 20:36

Лесной пожар в Израиле: как стихия открыла путь к библейской деревне

Лесной пожар в Израиле открыл уникальные археологические находки, связанные с библейской деревней Вифсаидой. Узнайте, какие тайны скрывает Эль-Арадж!

Читать полностью » Археологи обнаружили каменные орудия возрастом 2,6 миллиона лет в Африке сегодня в 20:19

Загадка полуострова Хома: почему древние люди шли за камнями за 12 км

Исследование древних каменных орудий в Кении раскрывает, как гоминины перевозили ресурсы на большие расстояния, демонстрируя их адаптивные способности и инновации.

Читать полностью » Учёные из MIT разработали устройство для перевода мыслей в текст у пациентов с нарушениями речи сегодня в 19:29

Преимущества нейроинтерфейсов: новый взгляд на общение для людей с ограниченными возможностями

Ученые создали мозговой имплантат, который "слышит" слова, которые человек только представляет. Это открытие может изменить жизнь людей с тяжелыми формами паралича, вернув им возможность общаться. Узнайте, как это работает и какие перспективы открывает новая технология.

Читать полностью » Археологи обнаружили 2000-летнюю монету времён Великого восстания в Иерусалиме сегодня в 19:13

Монета, которая пережила осаду: как она отражает страдания и надежды еврейского народа

В Иерусалиме найдена монета возрастом 2000 лет, отчеканенная перед разрушением Второго Храма. Узнайте, как эта находка раскрывает тайны Великого восстания и пророчества Иисуса.

Читать полностью » Учёные выявили связь между выходными и развитием социального апноэ сегодня в 18:22

Выходные, которые уводят вас в тень: как социальное апноэ влияет на здоровье

Исследование из Австралии раскрывает новый феномен в медицине сна — "социальное апноэ". Как выходные влияют на наше здоровье? Узнайте больше о рисках и рекомендациях!

Читать полностью » Норвежские исследователи раскрыли данные о климатических изменениях в Арктике 75 тысяч лет назад сегодня в 18:05

Тайна норвежских гор: что скрывает ледниковый период

В норвежских горах учёные обнаружили природный архив, который раскрывает тайны жизни Арктики 75 тысяч лет назад. Эта находка поднимает важные вопросы о климатических изменениях и уязвимости современных видов.

Читать полностью » Учёные доказали: дети восьми лет способны оценивать противоречивые мнения сегодня в 17:15

Как развить критическое мышление у ребёнка: уроки из научного исследования

Как дети учатся принимать решения? Новое исследование показало, что уже к восьми годам они способны анализировать противоречивые мнения и находить промежуточные решения. Узнайте, как развивается критическое мышление у ребёнка.

Читать полностью » Археологи обнаружили древние литофоны в Вьетнаме, возрастом 3500 лет сегодня в 17:02

Музыка, высеченная в камне: археологи нашли древний инструмент, который изменит историю

Археологи во Вьетнаме раскрыли тайны доисторической музыки, обнаружив уникальные литофоны и мастерские. Узнайте, как это открытие обогатит наше понимание древних культур.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Аналитики: рост перелётов в Сочи повысил интерес к покупке курортного жилья
Дом

Сода с сахаром и лимонный раствор помогают в борьбе с муравьями
Еда

Невролог перечислила причины частых пробуждений и дала советы по улучшению сна
Спорт и фитнес

Фитнес-тренер Яблокова предупредила о риске травм суставов при прыжках и беге с лишним весом
Спорт и фитнес

Эксперт по фитнесу Ротач назвала оптимальное количество повторений с роликом для пресса
Туризм

РБК: стоимость отдыха в Турции для россиян за три года выросла на 31%
Питомцы

Исследования доказали, что крокодилы способны испытывать эмоции
ЮФО

Урожай винограда в Крыму снизится на фоне заморозков и засухи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru