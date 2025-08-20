Рыбы, которые бросили вызов природе: как началась эволюция жизни на суше

Представьте себе мир, где 400 миллионов лет назад рыбы, обитая в морских глубинах, начали делать свои первые шаги на суше. Это кажется невероятным, но новое исследование открывает захватывающие перспективы, меняя наше представление о ранних миграциях позвоночных.

Древние следы ползунов

В 2021 году в горах Святого Креста в Польше учёные сделали удивительное открытие: они нашли более 240 окаменелых углублений и борозд, которые, как предполагается, были оставлены рыбами, пытавшимися передвигаться по суше.

По словам Пётра Шрека, ведущего автора исследования, эти следы очень напоминают следы современных двоякодышащих рыб, которые связаны с древними тетраподами — первыми четвероногими животными. Уникальные особенности двоякодышащих рыб, такие как лёгкие и плавники, позволяют им дышать воздухом и передвигаться по земле.

"Следы ползания могут образоваться только на суше или на очень мелководье, когда плавучесть теряется", — объясняет Шрек.

Левша среди древних рыб?

Одной из самых интригующих находок стало предположение о "леворукости" древних рыб. Из 240 изученных отпечатков 36 показали наклон головы, при этом 35 из них были направлены влево.

"По нашему мнению, это не было случайностью, а представляло собой определённое предпочтение", — говорит Шрек, предполагая, что мы можем наблюдать одно из первых ископаемых свидетельств леворукости.

Сомнения и ожидания

Не все учёные согласны с выводами исследования. Некоторые указывают на значительные отличия между современными и древними двоякодышащими рыбами, что затрудняет интерпретацию найденных следов. Однако Шрек открыт для обсуждений и продолжит изучение окаменелостей, чтобы найти новые доказательства.

"Даже если это не следы двоякодышащих рыб, поиск ранних записей передвижения наземных позвоночных — увлекательное занятие", — подчеркивает он.

В планах Шрека — более детальное изучение окружающей среды окаменелостей, чтобы лучше понять условия, при которых они образовались. Исследование окаменелых растений и других останков может помочь идентифицировать создателей следов и выяснить, действительно ли это были рыбы, выброшенные на берег.

Это исследование не только отодвигает дату первой миграции рыб на сушу, но и открывает новые горизонты для понимания эволюции жизни на Земле.