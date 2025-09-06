Юрский монстр длиной 12 метров: открытие, которое потрясло мир динозавров

Знаете ли вы, что в Китае нашли нового динозавра длиной около 12 метров? Ученые объявили об открытии Huashanosaurus qini — раннего эузавропода из юрского периода, который жил примерно 200-162 миллиона лет назад на территории современного Гуанси.

Где и как нашли Huashanosaurus qini

Два скелета этого динозавра, включая частичный, были обнаружены в карьере Хуцю, относящемся к формации Ванмэнь, недалеко от деревни Дунши. Кроме костей самого динозавра, на месте раскопок нашли чешую и зубы костных рыб, а также фрагменты зубов плезиозавров.

Huashanosaurus qini — базальный эузавропод, то есть один из древних представителей группы зауроподов. Это всего лишь второй такой динозавр, найденный в Гуанси. Ранее там обнаружили Jingia dongxingensis из позднеюрской формации Дунсин.

Палеонтологи считают, что основная эволюционная радиация эузавропод произошла в конце ранней и в средней юре. Открытие Huashanosaurus qini подтверждает это и помогает лучше понять, как развивались эти гиганты.

Загадки формации Ванмэнь

Возраст геологической формации Ванмэнь долгое время вызывал споры. Первоначально ее считали относящейся к раннему юрскому периоду, но доказательств этому не было. Сейчас ученые склоняются к ранне-среднеюрскому возрасту, опираясь на находки харофитов — водорослей, живших в те времена.

Юрские зауроподы хорошо известны в таких регионах, как Юньнань, Сычуань, Чунцин и Синьцзян. В то же время в Ганьсу, Нинся, Аньхое, Тибете и Гуйчжоу их находят редко. В Гуанси же ископаемые остатки динозавров юрского периода встречаются гораздо реже, чем мелового.

Итоги открытия

Huashanosaurus qini — важная находка, которая расширяет знания об эволюции ранних гигантских динозавров. Она позволяет уточнить хронологию и географию обитания эузавропод, а также подтверждает, что основное разнообразие этих динозавров пришлось на раннюю и среднюю юру.