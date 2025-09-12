Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© https://commons.wikimedia.org by Jonathan Chen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 19:37

Неожиданный поворот истории: разделка слона — когда маленькие гоминины превзошли огромных зверей

Гоминины разделали слона 1,8 млн лет назад, по данным раскопок в Олдувайском ущелье

Представьте: 1,8 миллиона лет назад архаичные люди уже могли справляться с гигантскими тушами слонов. Недавние открытия в Танзании заставляют переосмыслить наши представления о ранних гомининах. Что же на самом деле произошло в Олдувайском ущелье?

Контекст древних практик

С самых ранних времен гоминины иногда использовали туши крупных животных, погибших естественной смертью. Например, в кенийском местонахождении Ньяянга археологи нашли олдованские орудия возрастом 2,6-3 миллиона лет рядом с костями бегемотов, на которых видны следы разделки. Такие свидетельства крайне редки для столь отдалённых эпох.

Даже в более поздние периоды, когда жили неандертальцы, доказательства охоты или переработки гигантов встречаются нечасто. Однако за последние годы появились новые примеры. В Германии, на стоянке Ноймарк-Норд, нашли кости прямобивневых слонов (до 13 тонн), вероятно, добытых неандертальцами около 125 тысяч лет назад. Аналогичные находки есть и в других местах, таких как Грёберн и Таубах.

Свежие открытия в Танзании

В 2022 году команда археологов под руководством Мануэля Домингеса-Родриго из Университета Алькалы (вместе с коллегами из Испании, Танзании, Франции и Швеции) работала в Олдувайском ущелье. Они обратили внимание на кости из слоя отложений возрастом около 1,78 миллиона лет — начала ашельской эпохи.

После раскопок учёные обнаружили часть скелета древнего слона: таз, бедренные и большеберцовые кости, фрагменты рёбер, черепа и другие элементы. Рядом лежали 80 каменных артефактов — в основном отщепы и их обломки.

Хотя прямых порезов от каменных орудий на костях пока не найдено, исследователи уверены в антропогенном происхождении находок. Об этом свидетельствует:

  • тесная связь артефактов и костей в одном слое.
  • следы переломов на некоторых остатках, вероятно, сделанные людьми.

Если их предположения верны, это одно из древнейших свидетельств переработки туш слонов гомининами.

