Олдувайское ущелье преподносит сюрприз: найдены гигантские орудия для разделки гигантской добычи

Почти два миллиона лет назад предки человека могли впервые столкнуться с задачей, сравнимой по сложности с коллективной охотой: разделкой туши слона. Такие действия требовали не только силы, но и технологий, а также социальных навыков. Об этом сообщает препринт, опубликованный на платформе bioRxiv, посвящённый находкам из Олдувайского ущелья в Танзании.

Слон как источник выживания

Разделка слона представляет собой сложный технологический процесс, требующий мастерства и специализированных орудий. Вознаграждением становился крупный и стабильный источник белка, что делало подобную добычу важной для продовольственной безопасности древних сообществ. Именно поэтому вопрос о том, когда люди впервые начали системно использовать таких животных, имеет принципиальное значение для палеоантропологии.

Авторы исследования считают, что около 1,78 миллиона лет назад первобытные жители Восточной Африки могли освоить эту практику. Речь идёт не просто о случайном использовании падали, а о целенаправленной работе с тушей крупного животного, требующей времени и коллективных усилий.

Олдувайское ущелье и участок EAK

Ключевые находки были сделаны в Олдувайском ущелье — одном из важнейших археологических регионов мира. Здесь обнаружены останки животных и гомининов, охватывающие период от двух миллионов до 17 тысяч лет назад. Примерно 1,8 миллиона лет назад в этом районе резко увеличивается количество костей слонов и гиппопотамов, однако само по себе это ещё не доказывает участие человека.

Ситуацию прояснил участок EAK (Emiliano Aguirre Korongo), обнаруженный в июне 2022 года. На нём найден частичный скелет вымершего слона Elephas recki и крупные каменные орудия, превосходящие по размеру инструменты более раннего времени. По мнению профессора Университета Райса Мануэля Домингеса-Родриго, такие орудия могли быть изготовлены представителями Homo erectus и использовались именно для разделки туши.

Аргументы и сомнения

Исследователи обращают внимание на характер повреждений костей. Некоторые массивные кости конечностей были разбиты вскоре после смерти животного, когда они оставались "свежими". Падальщики, включая гиен, не способны разгрызать диафизы костей взрослых слонов, что указывает на использование каменных отбойников.

При этом на костях почти отсутствуют следы порезов, которые обычно остаются при срезании мяса. Это оставляет пространство для интерпретаций.

"Мы можем утверждать лишь, что они разделывали или часть разделывали слона и оставили несколько орудий рядом с костями", — заключает профессор Мануэль Домингес-Родриго.

Скепсис высказывает археолог Майкл Панте из Университета Колорадо. Он подчёркивает, что самые ранние бесспорные доказательства разделки крупных животных в Олдувае относятся к участку HWK EE возрастом около 1,7 миллиона лет, где кости имеют чёткие следы порезов и обнаружены в насыщенном археологическом контексте.