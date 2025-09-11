Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:25

Ужин в 17:00 стал модой — свободный столик найти почти нереально

Диетолог Валери Агиман: ранний ужин улучшает сон и снижает риск переедания

Когда-то ранний ужин ассоциировался исключительно с пенсионерами или родителями маленьких детей. Но времена меняются: всё больше молодых людей делают выбор в пользу ужина до захода солнца. Тренд набирает силу, и теперь столик на 17:00 бронируется так же быстро, как раньше на 20:00.

Молодые поколения меняют привычки

Ранее считалось, что только пожилые люди выбирают ранний ужин. Однако сегодня TikTok заполнен видео с хэштегом #EarlyDinner, а представители поколения Z и миллениалы активно делятся опытом.

"Стереотип о том, что ранние ужины предназначены только для пенсионеров, исчезает", — эксперт по трендам Yelp Тара Льюис.

По её словам, всё чаще молодые специалисты, сторонники здорового образа жизни и просто компании друзей собираются за столом уже к пяти вечера.

Личный опыт: ужин как стиль жизни

Писательница и личный шеф-повар Дженнифер Мэтьюз признаётся, что её идеальное время ужина — 17:00.

"К тому времени, как большинство людей в восемь просматривают меню, я уже в пижаме смотрю Netflix", — рассказывает она.

Друзья подшучивают над её привычкой: "Меня называли по-всякому: от восьмилетки до пенсионерки. Похоже, я перескочила через взрослую жизнь и сразу перешла в ранние годы", — делится Мэтьюз.

По её словам, всё началось с того, что дети требовали ужин ещё до пяти. Так удобный режим стал образом жизни.

"Никаких очередей, никаких истерик — ресторан фактически в нашем распоряжении", — говорит она.

Ранний ужин: здоровье и удобство

По данным Yahoo/YouGov, больше всего американцев выбирают 18:00 как "золотую середину". Но количество бронирований на 17:00 растёт быстрее всего — сразу на 11% за год.

Опросы показывают, что интерес к раннему ужину проявляют не только пожилые, но и молодёжь: 53% поколения Z и 51% миллениалов выбирают более ранние часы.

"Повсеместный интерес к ранним обедам свидетельствует о сохраняющейся силе этой тенденции", — отмечает вице-президент OpenTable Шерил Паниагуа.

Эксперты считают, что у этого есть ряд причин:

  • ранний приём пищи облегчает пищеварение и улучшает сон;
  • снижается риск переедания и набора веса;
  • удобнее бронировать столики в популярных ресторанах;
  • спокойная атмосфера без толпы.

"Ранний приём пищи даёт организму больше времени на переваривание, помогает уменьшить ночные перекусы и способствует качественному сну", — заявил дипломированный диетолог Валери Агиман.

Как рестораны подстраиваются

Рестораны не упускают возможности поддержать тренд. Многие продлевают часы работы, возвращают "специальные предложения для ранних пташек" и корректируют работу кухни. Так они делают утренние и вечерние часы более оживлёнными.

"Количество бронирований ужинов на 17:00 и 18:00 растёт", — подчёркивает Паниагуа из OpenTable.

И речь идёт уже не о возрастной категории, а о новой культуре времени и удобства.

