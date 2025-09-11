Ужин в 17:00 стал модой — свободный столик найти почти нереально
Когда-то ранний ужин ассоциировался исключительно с пенсионерами или родителями маленьких детей. Но времена меняются: всё больше молодых людей делают выбор в пользу ужина до захода солнца. Тренд набирает силу, и теперь столик на 17:00 бронируется так же быстро, как раньше на 20:00.
Молодые поколения меняют привычки
Ранее считалось, что только пожилые люди выбирают ранний ужин. Однако сегодня TikTok заполнен видео с хэштегом #EarlyDinner, а представители поколения Z и миллениалы активно делятся опытом.
"Стереотип о том, что ранние ужины предназначены только для пенсионеров, исчезает", — эксперт по трендам Yelp Тара Льюис.
По её словам, всё чаще молодые специалисты, сторонники здорового образа жизни и просто компании друзей собираются за столом уже к пяти вечера.
Личный опыт: ужин как стиль жизни
Писательница и личный шеф-повар Дженнифер Мэтьюз признаётся, что её идеальное время ужина — 17:00.
"К тому времени, как большинство людей в восемь просматривают меню, я уже в пижаме смотрю Netflix", — рассказывает она.
Друзья подшучивают над её привычкой: "Меня называли по-всякому: от восьмилетки до пенсионерки. Похоже, я перескочила через взрослую жизнь и сразу перешла в ранние годы", — делится Мэтьюз.
По её словам, всё началось с того, что дети требовали ужин ещё до пяти. Так удобный режим стал образом жизни.
"Никаких очередей, никаких истерик — ресторан фактически в нашем распоряжении", — говорит она.
Ранний ужин: здоровье и удобство
По данным Yahoo/YouGov, больше всего американцев выбирают 18:00 как "золотую середину". Но количество бронирований на 17:00 растёт быстрее всего — сразу на 11% за год.
Опросы показывают, что интерес к раннему ужину проявляют не только пожилые, но и молодёжь: 53% поколения Z и 51% миллениалов выбирают более ранние часы.
"Повсеместный интерес к ранним обедам свидетельствует о сохраняющейся силе этой тенденции", — отмечает вице-президент OpenTable Шерил Паниагуа.
Эксперты считают, что у этого есть ряд причин:
- ранний приём пищи облегчает пищеварение и улучшает сон;
- снижается риск переедания и набора веса;
- удобнее бронировать столики в популярных ресторанах;
- спокойная атмосфера без толпы.
"Ранний приём пищи даёт организму больше времени на переваривание, помогает уменьшить ночные перекусы и способствует качественному сну", — заявил дипломированный диетолог Валери Агиман.
Как рестораны подстраиваются
Рестораны не упускают возможности поддержать тренд. Многие продлевают часы работы, возвращают "специальные предложения для ранних пташек" и корректируют работу кухни. Так они делают утренние и вечерние часы более оживлёнными.
"Количество бронирований ужинов на 17:00 и 18:00 растёт", — подчёркивает Паниагуа из OpenTable.
И речь идёт уже не о возрастной категории, а о новой культуре времени и удобства.
