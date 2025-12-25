Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:20

Информатика может прийти в начальную школу: Воробьёв предложил учить "цифровой азбуке" с первых классов

Воробьёв предложил ввести информатику в школах с начальных классов

Цифровая среда окружает ребёнка ещё до школы — и, по мнению властей, образовательная система должна догонять эту реальность, а не запаздывать на несколько лет. Об этом сообщает ТАСС: губернатор Московской области Андрей Воробьёв на заседании Госсовета предложил ввести информатику уже с начальной школы. Он заявил, что инфраструктура для преподавания "цифровой азбуки" и кибербезопасности в школах уже есть, а интерес детей к технологиям формируется с самого раннего возраста.

Почему информатику предлагают с начальной школы

Воробьёв напомнил, что сейчас уроки информатики в школе начинаются только с седьмого класса, тогда как цифровая жизнь детей стартует гораздо раньше. По его словам, игры и ролики в соцсетях становятся частью повседневности уже в дошкольном возрасте, и это требует более раннего формирования цифровой грамотности. Он подчеркнул, что знакомство с технологиями начинается "гораздо раньше, начинаются в детском саду", а значит, и школьная программа должна учитывать эту реальность.

Губернатор считает, что раннее введение предмета позволит не только научить базовым навыкам, но и дать понятные ориентиры в цифровой среде. В частности, речь идёт о том, чтобы с младших классов объяснять детям принципы безопасного поведения в интернете.

Что именно хотят преподавать и есть ли для этого условия

По словам Воробьёва, школы уже располагают необходимой инфраструктурой, чтобы начать обучение с начальных классов. Он отметил, что образовательные учреждения готовы преподавать и основы цифровой грамотности, и блоки по кибербезопасности.

"Наша инфраструктура в школах готова с начальной школы, соответственно, преподавать и цифровую азбуку, и кибербезопасность. Для этого есть партнеры, есть учебники, есть материалы", — рассказал губернатор.

В качестве аргумента он также указал на наличие партнёрской поддержки. Воробьёв заявил, что Подмосковье может внедрить такие уроки благодаря работе профильных министерств и партнёров, среди которых названы Сбер и Яндекс. По его словам, в распоряжении региона уже есть учебники и методические материалы, которые позволяют запускать занятия без длительной подготовительной паузы.

Подмосковье как пилот и предложение для регионов

Воробьёв фактически предложил использовать Московскую область как площадку для масштабирования инициативы. Он отметил, что если предложение будет поддержано, Подмосковье готово начать внедрение уроков информатики с начальной школы и продемонстрировать модель другим субъектам. По его словам, при положительном решении это может стать стимулом для распространения практики по стране.

