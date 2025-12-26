Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:20

Продуктивность падает не сразу: этот тест вычисляет скрытые проблемы печени

Сорбитоловый тест выявляет сбои печени у коров до симптомов — ТАСС

Проблемы с печенью у молочных коров часто становятся заметны слишком поздно — когда животное уже теряет продуктивность, а лечение требует времени и затрат. Как сообщает ТАСС, ученые из Санкт-Петербурга разработали метод ранней диагностики заболеваний печени у крупного рогатого скота, который позволяет выявить функциональные нарушения ещё до появления внешних признаков болезни.

Как работает сорбитоловый тест

Разработанный метод основан на использовании сорбитола — сахарного спирта, который перерабатывается в печени. Животному внутривенно вводят раствор этого вещества, а спустя 40 минут берут кровь и определяют, сколько сорбитола осталось в организме. Если концентрация оказывается высокой, значит, печень не справляется с нагрузкой, даже если внешне корова выглядит полностью здоровой.

В вузе подчеркивают, что тест позволяет оценивать именно функциональные способности органа. Такой подход принципиально отличается от большинства распространенных методов, которые фиксируют уже произошедшие повреждения. По сути, анализ показывает не результат разрушения клеток, а снижение эффективности работы печени как системы.

Чем новый подход отличается от привычных анализов

Обычно состояние печени у скота проверяют по активности ферментов в крови: аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, щелочной фосфатазы, а также по уровню билирубина. Эти показатели считаются надежными, но, как отмечают исследователи, реагируют поздно — когда клетки печени уже разрушаются или нарушается отток желчи.

Сорбитоловый тест действует иначе: он выявляет нарушения до того, как организм перейдет к стадии клинических симптомов.

Почему ранняя диагностика важна для хозяйств

В СПбГУВМ отмечают, что новый метод помогает обнаруживать животных на стадии, когда патологические изменения еще обратимы. Это даёт возможность вовремя скорректировать рацион, назначить поддерживающую терапию и предотвратить развитие серьёзного заболевания.

Особенно актуальна методика для высокопродуктивных молочных коров, у которых печень постоянно испытывает повышенную нагрузку.

Как проводилось исследование

В сообщении уточняется, что исследование было выполнено на 30 голштинских коровах в возрасте от двух до четырёх лет. Работа проходила в одном из хозяйств Псковской области, что позволило протестировать метод не в лабораторных условиях, а на реальном поголовье.

