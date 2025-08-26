Осязание важнее общения: парадоксальное открытие меняет всё, что мы знали об аутизме

Задумывались ли вы, как ранние этапы развития влияют на восприятие мира детьми с аутизмом? Международная группа исследователей сделала важное открытие: возникновение аутизма связано с сенсорными процессами, а не только с трудностями в социальных контактах. Эти результаты были опубликованы на сайте Института исследования продолжительности жизни Университета Канзаса, где ведущие авторы работы подробно описали свои находки.

Сенсорные процессы и их влияние

В центре внимания ученых оказались сенсорные процессы, как в утробе матери, так и в первые месяцы жизни. Авторы исследования отметили, что восприятие базовых сигналов у детей с аутизмом существенно отличается от такового у их сверстников. Ранее анализ таких процессов был затруднен, поскольку существующие методы были ориентированы на взрослых и детей старшего возраста. Теперь же исследование самых ранних стадий развития стало возможным благодаря новым подходам.

Эксперты разработали модель "каскадных эффектов", которая объясняет поведенческие и социальные аспекты аутизма через незначительные, но критически важные различия в сенсорном развитии. Удивительно, но еще до рождения в мозге формируется "карта тела", которая помогает различать себя и окружающих. Это, в свою очередь, закладывает основы для будущих социальных навыков. Интересно, что различия в функционировании мозга начинают проявляться задолго до того, как у ребенка возникают проблемы с общением.

Неожиданные находки

Некоторые данные о внутриутробном развитии стали настоящей неожиданностью для исследователей. Например, выяснилось, что структуры, отвечающие за осязание, формируются почти полностью к седьмой-восьмой неделе беременности. Это связано с тем, что в утробе матери прикосновения являются основным источником информации, тогда как зрение и слух развиваются значительно медленнее. Кроме того, культурные и семейные факторы, такие как зрительные и тактильные контакты, а также уровень фонового шума в доме, могут влиять на восприятие, что усложняет дальнейшие исследования.

Таким образом, новое исследование открывает новые горизонты в понимании аутизма, подчеркивая важность сенсорного восприятия на ранних этапах развития.