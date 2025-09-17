Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пожилой мужчина с потерей памяти
Пожилой мужчина с потерей памяти
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 23:01

Болезнь, которая лишает человека самого себя: почему деменцию начали легко принять за усталость

Невролог Бинг: деменция может проявляться изменениями личности и речи, а не только потерей памяти

Деменция — одно из самых серьёзных неврологических заболеваний, которое постепенно лишает человека когнитивных способностей и меняет его личность. Хотя чаще всего её ассоциируют с забывчивостью, первые сигналы могут быть совсем другими. Они тонкие, их легко пропустить, но именно раннее распознавание позволяет замедлить развитие болезни и вовремя обратиться за поддержкой.

"Раннее обнаружение этих признаков может привести к более быстрой диагностике и лучшему уходу", — отметил невролог Доктор Бинг.

Сегодня во всём мире с деменцией живут более 55 миллионов человек, и прогнозы говорят о трёхкратном росте этого числа к 2050 году. Поэтому так важно понимать, что изменения в поведении, настроении или восприятии окружающего могут быть не менее тревожным признаком, чем потеря памяти.

Таблица "Сравнение признаков"

Признак

Как проявляется

С чем путают

Типы деменции, где встречается чаще

Недальновидные решения

Рискованные траты, игнорирование опасности

Стресс, усталость

Альцгеймер, сосудистая, лобно-височная

Нарушения восприятия

Проблемы с расстоянием, дезориентация, галлюцинации

Проблемы со зрением

Деменция с тельцами Леви, атрофия задней коры

Изменения личности

Апатия, тревожность, раздражительность

Депрессия, возрастные особенности

Лобно-височная

Проблемы с речью

Затруднение подбора слов, сбивчивая речь

Усталость, рассеянность

Первичная прогрессирующая афазия, Альцгеймер

Снижение внимания

Медленное мышление, трудности с инструкциями

Обычная забывчивость

Сосудистая, Альцгеймер

Советы шаг за шагом

  1. Ведите дневник изменений поведения и здоровья — это поможет врачу увидеть динамику.
  2. Регулярно проходите обследования у невролога, особенно если есть наследственная предрасположенность.
  3. Обеспечьте мозг "топливом": включите в рацион витамины группы B, омега-3, антиоксиданты.
  4. Поддерживайте активность: физическая нагрузка и тренировка памяти помогают замедлить ухудшение.
  5. Используйте приложения-напоминания для организации дел — смартфон, умные часы или специализированные сервисы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать странные поступки близкого → Пропустить начало болезни → Провести консультацию у специалиста и вовремя начать терапию.
  • Списывать изменения на "возраст" → Потерять время → Обратиться за диагностикой, даже если признаки кажутся бытовыми.
  • Скрывать проблемы из-за стыда → Ухудшение качества жизни → Привлечь помощь семьи, социальных служб, групп поддержки.

А что если…

Что если странные поведенческие сигналы оказываются не деменцией, а симптомами другой болезни? Такое бывает: гормональные сбои, депрессия, дефицит витаминов или побочные эффекты лекарств могут имитировать признаки когнитивных нарушений. Поэтому важно не ставить диагноз самостоятельно, а проходить комплексное обследование.

Таблица "Плюсы и минусы ранней диагностики"

Плюсы

Минусы

Возможность замедлить прогресс

Эмоциональный стресс от диагноза

Раннее подключение терапии и ухода

Дополнительные обследования

Поддержка семьи и социальных программ

Финансовые расходы

Планирование будущего

Неопределённость прогноза

FAQ

Как выбрать врача для диагностики?
Лучше обратиться к неврологу или врачу когнитивных расстройств. В крупных центрах есть специализированные клиники памяти.

Сколько стоит обследование на деменцию?
Стоимость зависит от региона и клиники: базовый набор анализов и МРТ — от 15 до 40 тысяч рублей. В государственных центрах часть процедур можно пройти бесплатно.

Что лучше для профилактики: витамины или когнитивные тренировки?
Оба подхода работают в комплексе. Витамины и питание поддерживают мозг, а тренировки помогают сохранить нейронные связи.

Мифы и правда

  • Миф: Деменция — это неизбежная часть старости.
    Правда: Болезнь не является нормой, и далеко не каждый пожилой человек сталкивается с ней.
  • Миф: Если нет проблем с памятью, значит, всё в порядке.
    Правда: Ранние признаки часто связаны с восприятием, речью или личностью.
  • Миф: Нельзя повлиять на прогрессирование деменции.
    Правда: Здоровый образ жизни, лекарства и поддержка реально замедляют процесс.

Сон и психология

Качество сна напрямую связано с риском когнитивных нарушений. При хронической бессоннице уровень стрессовых гормонов растёт, что повреждает мозг. Практики релаксации, правильный режим и отсутствие гаджетов перед сном помогают снизить нагрузку.

3 интересных факта

  1. Исследования показывают, что регулярная игра в настольные игры и головоломки снижает риск деменции на 30%.
  2. У людей, которые ежедневно ходят пешком хотя бы 30 минут, когнитивные функции дольше сохраняются в норме.
  3. В Японии активно развивают роботов-ассистентов, которые помогают людям с деменцией жить дома.

Исторический контекст

  • В 1906 году немецкий психиатр Алоис Альцгеймер впервые описал заболевание, позднее получившее его имя.
  • В 1970-е годы появилось понятие "сосудистая деменция", выделившее нарушения кровообращения как причину.
  • В XXI веке развитие МРТ и генетики позволило выявлять болезнь на ранних стадиях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Малышева объяснила, какие анализы помогут выявить болезни в начале осени сегодня в 22:14

После лета — на осмотр: три анализа, которые могут спасти вам жизнь

Елена Малышева советует пройти три простых, но жизненно важных обследования в начале осени. Какие именно и зачем они нужны?

Читать полностью » Инфаркты чаще происходят утром с 3 до 5 часов — врач Мясников сегодня в 22:01

Сердце не прощает ошибок: 6 утренних ритуалов, которые могут стоить жизни

Врачи называют ранние утренние часы самым опасным временем для сердца. Почему именно в этот период чаще происходят инфаркты?

Читать полностью » Эксперты: эмоциональное переедание чаще проявляется вечером после работы сегодня в 21:44

Когда сладкое лечит не голод, а усталость: привычка, которая рушит здоровье

Узнайте, как стресс влияет на ваши пищевые привычки, когда эмоции берут верх. Откройте для себя полезные советы и стратегии для контроля аппетита.

Читать полностью » Эксперты: основной профилактикой ОРВИ остаются вакцинация, гигиена и вентиляция сегодня в 20:42

"Зимний набор" для семьи и офиса: что реально спасает от ОРВИ

С приближением осени растет паника по поводу локдауна из-за ОРВИ. Мы собрали советы по профилактике и поддержанию здоровья, чтобы избежать строгих мер.

Читать полностью » Актриса Кэти Бейтс сбросила 45 кг после диагноза диабета 2 типа сегодня в 19:31

Диабет и онкология не сломали её: Кэти Бейтс доказала, что диагноз — не приговор

Кэти Бейтс открывает секреты своего успешного похудения на 100 фунтов, справляясь с двумя диагнозами и преодолевая лимфедему. Узнайте, как изменить жизнь.

Читать полностью » Сыры рикотта, моцарелла и швейцарский подходят для рациона при повышенном давлении сегодня в 18:33

Кажется безобидным, а на деле повышает давление: какие сыры опасны для сердца

Сыры любят во всём мире, но не каждый сорт одинаково безопасен для сердца и сосудов. Разбираем, какие выбрать, если давление часто скачет.

Читать полностью » Исследование ENDO 2025: уровень сахара в крови влияет на мужское сексуальное здоровье сегодня в 18:22

Мужское здоровье рушит не возраст и не гормоны: настоящий враг оказался другим

Новые рекомендации по мужскому здоровью: какие привычки помогут поддерживать уровень сахара, как избежать проблем с фертильностью и сохранить сексуальную жизнь.

Читать полностью » Косметолог Надежда Поспелова: кислоты, ретинол и цинк могут вызвать сухость и раздражение кожи сегодня в 17:23

Красота с подвохом: почему кремы и сыворотки могут обернуться ожогами

Узнайте, как активные компоненты косметики могут навредить вашей коже и как избежать подделок. Правила выбора средств для идеального ухода.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Журналистка Мэдди Биддалф: минута прыжков на скакалке в день улучшила выносливость и кардиоформу
Наука

Археологи обнаружили в Юго-Восточной Азии древние мумии, обработанные дымом и огнём
Дом

Натуральное средство для мытья посуды: сода, уксус и лимон заменяют покупной гель
Садоводство

Цвет гортензии зависит от кислотности почвы: садоводы советуют проверить pH осенью
Красота и здоровье

В МГУ напомнили: бурый жир расходует энергию и снижает риск ожирения
Еда

Эксперты рассказали, как приготовить хрустящие конвертики из рисовой бумаги с овощами и тофу
Авто и мото

Самостоятельный ремонт царапин на бампере: пошаговая инструкция и необходимые материалы
Еда

Клинический доцент Университета Джорджии Трейси Бригман объяснила, почему кофе может вызывать тошноту
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet