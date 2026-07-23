Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Мальчик в синей футболке смотрит на лист бумаги в группе детского сада
Мальчик в синей футболке смотрит на лист бумаги в группе детского сада
© NewsInfo by Ирина Сереброва is licensed under Все права защищены
Главная / Общество
Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:46

Раннее чтение кажется преимуществом: одна ошибка родителей меняет отношение ребенка к учебе

Родители часто испытывают тревогу, когда сравнивают успехи своего ребенка с достижениями сверстников, которые уже освоили грамоту. Тем не менее попытка форсировать раннее развитие может обернуться серьезными проблемами в будущем, рассказал NewsInfo профессор, академик Международной академии наук педагогического образования, доктор педагогических наук Сергей Комков.

Ранее эксперты в области психологии развития отмечали, что дети, действительно способные освоить чтение в три года, встречаются крайне редко. Часто стремление взрослых внедрить академические навыки в дошкольный период приводит лишь к слезам и стойкой неприязни к книгам.

Понимание того, как интеллект ребенка связан с наследуемыми компонентами, позволяет родителям спокойнее относиться к темпам освоения навыков.

По словам Комкова, в трехлетнем возрасте у ребенка еще не сформированы необходимые кумулятивные способности для восприятия букв. Вместо механического зазубривания алфавита взрослым стоит сосредоточиться на развитии образного мышления через совместное чтение.

"Специально учить читать не нужно ребенка. А вот читать ребенку нужно, чтобы ребенок воспринимал на слух красивое слово. Красивые сказки, красивые рассказы. Заставлять ребенка учиться читать и писать не нужно. Очень редко у кого из детей в три-четыре года есть возможность воспринимать буквы как таковые", — отметил педагог.

Эксперт подчеркнул, что принуждение к чтению и письму в раннем возрасте может иметь опасные последствия. В дальнейшем, придя в детский сад, такой ребенок рискует воспринять методики обучения негативно, с критическим предубеждением. Исследования процессов того, как речь влияет на когнитивную нагрузку мозга, подтверждают, что восприятие языка в раннем возрасте должно проходить максимально естественно.

"Буквы писать и складывать слова из букв можно в отдельных случаях. Но заставлять полноценно читать и писать — не просто бесполезно, а может быть и опасно. Ребенок когда придет в дошкольное учреждение, будет воспринимать все немножечко в штыки. У него будет искаженное понятие по поводу вопросов, связанных с правописанием и чтением", — пояснил эксперт.

Важно помнить, что современные подходы к образованию требуют баланса между цифровыми технологиями и классическими методами. Даже риски применения ИИ в обучении заставляют педагогов пересматривать академическую нагрузку. Вместо форсированного обучения чтению Комков рекомендует предлагать ребенку рисовать картинки по мотивам прочитанных сказок.

Подобные методики помогают сохранить ментальную устойчивость, что нередко контрастирует с психологическими ловушками прошлого, где упор делался на дисциплину, а не на интерес.

Читайте также

Проверено экспертом: эксперт в области науки Алексей Кузнецов, эксперт в области науки Ирина Соколова.
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Незнакомый номер звонит ближе к вечеру: за выбором времени может скрываться хитрый расчет 14.07.2026 в 11:32

Эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский назвал NewsInfo время, когда мошенники звонят чаще всего.

Читать полностью » Финансовый прогноз по знаку зодиака выглядит шикарно: вот почему он не сбывается 13.07.2026 в 16:50

Психолог Татьяна Потемкина объяснила NewsInfo, почему не стоит доверять свою жизнь и финансы звездам.

Читать полностью » Мармелад в форме червей собрались запретить: вот в чем проблема популярной сладости 13.07.2026 в 14:53

Психолог Кира Макарова прокомментировала NewsInfo предложение о запрете продавать сладости в форме негативных образов.

Читать полностью » Друзья годами не конфликтуют: что на самом деле скрывается за тихими отношениями 13.07.2026 в 14:30

Психолог Марианна Абравитова назвала NewsInfo критерии дружбы.

Читать полностью » Детей перегрузили активностями: новый стандарт может остановить школьную гонку 07.07.2026 в 18:06

Психолог Алена Леонова оценила для NewsInfo идею ввести в России национальный стандарт благополучия школьников.

Читать полностью » Маткапиталу готовят новое применение: почему это может обернуться распылением денег 07.07.2026 в 16:53

Эксперт по семейной политике Павел Пожигайло прокомментировал NewsInfo инициативу разрешить использовать материнский капитал на ремонтные работы в жилье.

Читать полностью » Человек в наушниках кажется закрытым: почему этот сигнал считывают по-разному 07.07.2026 в 14:15

Психолог Татьяна Потемкина в беседе с NewsInfo развеяла миф о том, что постоянное использование аудиоустройств в ушах мешает молодым людям познакомиться.

Читать полностью » Благодарность за полвека вместе: для супругов готовят особую выплату 06.07.2026 в 13:56

Эксперт по семейной политике Валентина Петренко прокомментировала NewsInfo инициативу ввести федеральную выплату супругам, прожившим в браке пятьдесят лет.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Стекло машины постоянно покрывается мутным слоем: привычные действия лишь ухудшают ситуацию на дороге
Питомцы
Покупка средств от клещей на маркетплейсе превращается в лотерею: как снизить риск для питомца
Недвижимость
Ошибка при выборе обивки мебели: доверились внешнему блеску вместо реальной долговечности
Красота и здоровье
Протеиновые диеты обвинили зря: почки повреждают совсем другие привычки
Садоводство
Лук сгниет еще до зимы, если этого не сделать: вот как правильно сушить урожай
Недвижимость
Старые деревенские методы превзошли инновации: настилы сохранили первозданный вид спустя десятилетия
Технологии
Клиент бесследно исчез из поля зрения банка: как профессионалы вычисляют людей даже без телефонов
Еда
Домашнее варенье без сахара: эксперты раскрыли методы сохранения натурального вкуса ягод
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet