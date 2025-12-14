Ребёнок злится из-за новой игрушки: причина оказалась совсем не в характере

Развивающая игрушка для малыша может стать либо стимулом роста, либо источником раздражения и переутомления. В первые годы жизни дети особенно чувствительны к внешним стимулам, и неверно подобранная игра способна не помочь развитию, а затормозить его. Об этом сообщает издание "Газета.Ru" со ссылкой на основателя бренда развивающих детских программ "Тайни" Софью Шапиро. Эксперт объяснила, почему при выборе игрушек для детей до двух лет важно учитывать не только внешний вид, но и возрастные особенности, уровень сложности и безопасность материалов.

Возрастные "окна" и польза игры

По словам специалиста, развитие мозга в раннем возрасте происходит неравномерно. Существуют сенситивные периоды — короткие этапы, в которые определённые навыки формируются особенно активно. Если игрушка соответствует такому периоду, она действительно помогает развитию, в противном случае может оказаться бесполезной или даже вредной.

Шапиро привела пример сложного сортера с большим количеством отверстий и фигур. Для ребёнка в возрасте 12-14 месяцев такая игрушка становится адекватным вызовом, помогая развивать координацию движений и причинно-следственное мышление. Но для шестимесячного малыша тот же сортер будет слишком сложным.

"Развитие мозга в первые два года проходит через сенситивные периоды — короткие окна, когда определенные навыки формируются особенно активно. Если игрушка попадает в это окно — она становится мощным инструментом развития. Если нет — остается неэффективной или даже перегружает нервную систему", — пояснила Софья Шапиро.

Интерес без раздражения

Эксперт отметила, что родители могут самостоятельно понять, подходит ли ребёнку новая игрушка. Основной ориентир — реакция малыша в процессе игры. Если интерес сохраняется, а раздражение не возникает каждые несколько секунд, уровень сложности выбран верно.

Шапиро подчеркнула важность простоты и ясной логики действий. Ребёнок учится через повторение, и предсказуемая реакция игрушки помогает закреплять навыки. Избыточное количество кнопок, мигающих огней и звуков, напротив, перегружает нервную систему и мешает концентрации.

Безопасность как обязательное условие

Отдельное внимание эксперт уделила безопасности развивающих игрушек. Здесь ключевыми остаются материалы и наличие сертификации. По словам Шапиро, предпочтение стоит отдавать натуральным и гипоаллергенным вариантам — дереву, хлопку и пищевому силикону.

Наличие сертификата соответствия, по её мнению, служит гарантией того, что изделие прошло необходимые испытания и безопасно для детей, которые активно исследуют окружающий мир, в том числе "на вкус". Отсутствие таких документов повышает риск использования некачественных и потенциально опасных игрушек.