Олег Белов Опубликована сегодня в 0:34

Врач вовремя заподозрил рак — получил премию: как в Пензенской области поощряют внимательность

Медики региона заработали 678 тысяч рублей за диагностику рака на ранних стадиях

За первые восемь месяцев 2025 года медики Пензенской области получили 678 тысяч рублей за то, что своевременно выявляли онкологические заболевания у пациентов в ходе профилактических мероприятий.

Как работает система стимулирования

Такие выплаты начисляются врачам, которые:

  • во время диспансеризации или профосмотра заподозрили у пациента рак,

  • направили его к узкому специалисту,

  • или назначили дополнительные обследования, где диагноз подтвердился.

Кому перечислены средства

По данным территориального фонда ОМС, выплаты получили 22 медицинские организации региона. Это стало важной мерой поддержки врачей, участвующих в ранней диагностике онкологии.

Почему это важно

Раннее выявление онкологических заболеваний напрямую влияет на успешность лечения. Благодаря подобным стимулам врачи уделяют больше внимания профилактике и тщательному обследованию пациентов.

