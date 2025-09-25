Врач вовремя заподозрил рак — получил премию: как в Пензенской области поощряют внимательность

За первые восемь месяцев 2025 года медики Пензенской области получили 678 тысяч рублей за то, что своевременно выявляли онкологические заболевания у пациентов в ходе профилактических мероприятий.

Как работает система стимулирования

Такие выплаты начисляются врачам, которые:

во время диспансеризации или профосмотра заподозрили у пациента рак,

направили его к узкому специалисту,

или назначили дополнительные обследования, где диагноз подтвердился.

Кому перечислены средства

По данным территориального фонда ОМС, выплаты получили 22 медицинские организации региона. Это стало важной мерой поддержки врачей, участвующих в ранней диагностике онкологии.

Почему это важно

Раннее выявление онкологических заболеваний напрямую влияет на успешность лечения. Благодаря подобным стимулам врачи уделяют больше внимания профилактике и тщательному обследованию пациентов.