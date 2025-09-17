Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Медицина
Медицина
© www.pexels.com/ by Pixabay is licensed under Free More info
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:42

Заставить рак сдаться без боя: что выявляют до появления первых признаков

Онколог Андрей Каприн: в России 64% случаев рака выявляют на ранней стадии

Сегодня в России почти две трети онкологических заболеваний удаётся выявить на ранних стадиях. По словам академика РАН, главного онколога Минздрава и генерального директора НМИЦ радиологии Андрея Каприна, этот показатель составляет около 64%. По международным меркам это "неплохой результат", сопоставимый с данными европейских стран.

Что значит "ранняя стадия"

Выявление рака на начальном этапе означает, что опухоль ещё не дала метастазов и не распространилась за пределы органа. На этой стадии лечение проходит эффективнее, а прогноз для пациента заметно лучше. Современные методы диагностики — от маммографии до компьютерной томографии — позволяют заметить болезнь задолго до того, как появятся выраженные симптомы.

Наиболее частые виды рака в России

У мужчин чаще всего встречаются:

  1. рак предстательной железы;

  2. опухоли бронхов, трахеи и лёгких;

  3. колоректальный рак (толстой и прямой кишки).

У женщин статистика выглядит иначе:

  1. на первом месте — рак молочной железы;

  2. на втором — рак тела матки;

  3. на третьем — колоректальный рак.

Также врачи отмечают значительное число случаев рака кожи, который диагностируют у представителей обоих полов.

"[У мужчин] рак предстательной железы, рак бронхов, трахеи, легких и колоректальный рак на третьем месте", — приводит слова академика РАН Андрея Каприна РИА Новости.

Сравнение: мужчины и женщины

Место по частоте Мужчины Женщины
1 Рак предстательной железы Рак молочной железы
2 Рак бронхов, трахеи и лёгких Рак тела матки
3 Колоректальный рак Колоректальный рак
Дополнительно Рак кожи Рак кожи

Советы шаг за шагом: как проверить здоровье

  1. Мужчинам после 45 лет — ежегодно сдавать анализ на ПСА (онкомаркер простаты).

  2. Женщинам старше 40 лет — проходить маммографию раз в два года.

  3. Всем — обращать внимание на изменения кожи и родинок, при сомнениях идти к дерматологу.

  4. После 50 лет — проходить колоноскопию каждые 5-10 лет для профилактики колоректального рака.

  5. При кашле дольше 3 недель — сделать флюорографию или КТ лёгких.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: откладывать визит к врачу, если появились подозрительные симптомы.
    → Последствие: рак переходит в позднюю стадию.
    → Альтернатива: регулярные чекапы и диспансеризация.

  • Ошибка: надеяться только на народные средства.
    → Последствие: упущенное время.
    → Альтернатива: современная онкотерапия — хирургия, химио- и таргетные препараты.

  • Ошибка: избегать обследований из-за страха.
    → Последствие: поздняя диагностика и худший прогноз.
    → Альтернатива: ранняя диагностика увеличивает шанс на полное излечение.

А что если…

Что если показатели ранней диагностики удастся поднять хотя бы до 80%? Тогда смертность от рака в стране снизится в разы. Это значит, что ключ к улучшению ситуации — не только в новых лекарствах, но и в регулярных обследованиях, доступных каждому.

Плюсы и минусы диагностики

Плюсы Минусы
Раннее выявление и высокий шанс на излечение Страх пациентов перед результатом
Доступность анализов по ОМС Очереди в поликлиниках
Современные технологии (КТ, МРТ, ПЭТ) Высокая цена в частных центрах
Возможность контролировать хронические риски Требует времени и дисциплины

FAQ

Как выбрать обследование для профилактики?
Начать можно с диспансеризации по ОМС: туда входят основные анализы и осмотры. Дополнительно врач назначит маммографию, ПСА или колоноскопию по возрасту и жалобам.

Сколько стоит ранняя диагностика?
Многие исследования бесплатны по направлению врача. В частных центрах: маммография — от 2000 руб., КТ лёгких — от 4000 руб., колоноскопия — от 6000 руб.

Что лучше при раке кожи — биопсия или дерматоскопия?
Дерматоскопия помогает выявить подозрительные образования, а окончательный диагноз подтверждается только биопсией.

Мифы и правда

  • Миф: рак неизлечим.
    Правда: на ранних стадиях многие формы полностью излечимы.

  • Миф: онкология передаётся по наследству в 100% случаев.
    Правда: наследственность повышает риск, но образ жизни играет огромную роль.

  • Миф: обследоваться стоит только при симптомах.
    Правда: ранние стадии часто протекают без явных признаков.

Сон и психология

Онкологический диагноз — серьёзный стресс. Но исследования показывают: люди, которые высыпались и уделяли внимание психологическому состоянию, переносили лечение легче. В онкоцентрах всё чаще внедряют психологическую поддержку и программы реабилитации сна.

Три интересных факта

  1. Рак молочной железы занимает первое место среди онкологических диагнозов у женщин во всём мире.

  2. В Японии благодаря регулярным обследованиям рак желудка часто выявляется на самой ранней стадии.

  3. Современные таргетные препараты "настраиваются" на конкретные мутации опухоли и работают точечно.

Исторический контекст

  • 1950-е: развитие массовой флюорографии помогло выявлять рак лёгких на раннем этапе.

  • 1980-е: маммография стала обязательной для женщин старше 40 лет во многих странах.

  • Сегодня: в России доступна программа диспансеризации, которая позволяет выявить рак у миллионов граждан.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты: основной профилактикой ОРВИ остаются вакцинация, гигиена и вентиляция сегодня в 20:42

"Зимний набор" для семьи и офиса: что реально спасает от ОРВИ

С приближением осени растет паника по поводу локдауна из-за ОРВИ. Мы собрали советы по профилактике и поддержанию здоровья, чтобы избежать строгих мер.

Читать полностью » Актриса Кэти Бейтс сбросила 45 кг после диагноза диабета 2 типа сегодня в 19:31

Диабет и онкология не сломали её: Кэти Бейтс доказала, что диагноз — не приговор

Кэти Бейтс открывает секреты своего успешного похудения на 100 фунтов, справляясь с двумя диагнозами и преодолевая лимфедему. Узнайте, как изменить жизнь.

Читать полностью » Сыры рикотта, моцарелла и швейцарский подходят для рациона при повышенном давлении сегодня в 18:33

Кажется безобидным, а на деле повышает давление: какие сыры опасны для сердца

Сыры любят во всём мире, но не каждый сорт одинаково безопасен для сердца и сосудов. Разбираем, какие выбрать, если давление часто скачет.

Читать полностью » Исследование ENDO 2025: уровень сахара в крови влияет на мужское сексуальное здоровье сегодня в 18:22

Мужское здоровье рушит не возраст и не гормоны: настоящий враг оказался другим

Новые рекомендации по мужскому здоровью: какие привычки помогут поддерживать уровень сахара, как избежать проблем с фертильностью и сохранить сексуальную жизнь.

Читать полностью » Косметолог Надежда Поспелова: кислоты, ретинол и цинк могут вызвать сухость и раздражение кожи сегодня в 17:23

Красота с подвохом: почему кремы и сыворотки могут обернуться ожогами

Узнайте, как активные компоненты косметики могут навредить вашей коже и как избежать подделок. Правила выбора средств для идеального ухода.

Читать полностью » Белковые шейки ускоряют восстановление мышц после тренировок сегодня в 17:09

Ошибка в приготовлении шейка стоит вам пресса: чем большинство портит свои коктейли

Белковые шейки могут ускорить рост мышц и стать полезным дополнением к тренировкам. Но есть нюансы, о которых важно знать каждому.

Читать полностью » Vogue назвал культовые женские ароматы 2025 года: Chanel, Gucci и Frédéric Malle сегодня в 16:22

Три аромата, которые называют символами 2025 года — но подходят они далеко не всем

Узнайте, какие ароматы Vogue назвало обязательными в 2025 году. Классика, мифология и восточные акценты — всё это в нашем обзоре.

Читать полностью » Сентябрьский макияж строится на бронзовой, медной и терракотовой палитре сегодня в 16:16

Один мазок — и взгляд становится глубже: магия осеннего макияжа

Осень — время уникальных warm-тонов в макияже. Узнайте, как создать идеальный образ с помощью теплых оттенков и уникальных советов по уходу.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Невролог Бинг: деменция может проявляться изменениями личности и речи, а не только потерей памяти
Авто и мото

Самостоятельный ремонт царапин на бампере: пошаговая инструкция и необходимые материалы
Еда

Клинический доцент Университета Джорджии Трейси Бригман объяснила, почему кофе может вызывать тошноту
Красота и здоровье

Главный онколог Минздрава рассказал, какие виды рака чаще встречаются у мужчин и женщин
Красота и здоровье

Стоматолог Сандип Сачар: болезненные бугорки на языке чаще связаны с воспалением или раздражением
Туризм

Аэрофлот назвал маршруты с наибольшим ростом спроса летом 2025 года
Еда

Начало варки с кипящей воды делает яйца сваренными неравномерно
Наука

Геофизическая разведка на Паросе выявила скрытый сельскохозяйственный комплекс возле башни
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet