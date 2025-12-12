Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Рак
Рак
© https://en.wikipedia.org/wiki/National_Cancer_Institute by Dr. Cecil Fox is licensed under public domain
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:51

Добро или зло: российская разработка с ювелирной точностью отличает типы опухолей

Разработан спектрометр для ранней диагностики рака — ИФМ РАН

Обещания "рак не грозит" звучат слишком громко для науки, но за ними нередко стоит прагматичная цель — научиться видеть болезнь раньше, чем появятся очевидные симптомы. Об этом сообщает "Лента.ру": ученые Института физики микроструктур Российской академии наук разработали метод ранней диагностики заболеваний, включая онкологические, на основе анализа веществ, выделяющихся при нагревании биологических тканей и жидкостей. Для этого они создали специализированный спектрометр, способный фиксировать минимальные концентрации метаболитов, которые, как утверждается, недоступны традиционным подходам.

Как работает новый подход и что измеряет прибор

В основе методики — анализ летучих соединений, которые появляются при нагревании образцов биологических тканей и жидкостей. Специально для этой задачи исследователи разработали спектрометр, который считывает сигналы от крайне малых концентраций метаболитов. В публикации подчеркивается, что именно чувствительность прибора считается ключевой: речь идет о веществах, которые нельзя выявить стандартными методами.

Авторы подхода опираются на спектральные характеристики — уникальные параметры поглощения, по которым можно отличать одни соединения от других. Благодаря этому, как описывается в материале, повышается точность определения состава выделяющихся веществ. В результате сам анализ строится не на "общих признаках", а на конкретных спектральных "отпечатках" метаболитов.

Зачем это нужно: опухоли и контроль лечения

По данным "Ленты.ру", методика дает высокую точность в различении доброкачественных и злокачественных опухолей. То есть речь идет не только о поиске изменений "в целом", но и о диагностической задаче, где важна граница между разными типами новообразований. Такая точность особенно критична в раннем выявлении, когда клиническая картина может быть невыраженной.

Кроме диагностики, подход рассматривают как инструмент мониторинга терапии. В публикации отмечается, что метод позволяет отслеживать изменения в метаболических процессах во время лечения, что важно для оценки эффективности терапии и выявления побочных эффектов. Иначе говоря, технология может работать не только "на входе", но и сопровождать пациента по ходу лечения, фиксируя динамику биохимических маркеров.

С чего начинали исследования и почему спектры важны

Работа, как говорится в материале, началась с исследования выдыхаемого воздуха. Затем ее расширили до анализа продуктов термического разложения биологических тканей. Такой переход объясняют поиском более информативных следов метаболизма, которые можно выделить и измерить при контролируемом нагревании.

Преимущество подхода, по версии авторов, заключается в высокой точности определения веществ за счет их уникальных спектральных характеристик поглощения. Это делает методику чувствительной к тонким различиям состава и потенциально пригодной для ранней диагностики. При этом публикация описывает технологию как исследовательскую разработку, а не как уже внедренный массовый медицинский стандарт.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тёплые объятия усиливают ощущение безопасности и уменьшают стресс – TCS вчера в 15:26
Тело чувствует больше, чем кажется: температурные колебания перепрошивают восприятие реальности

Почему объятия так полезны для психики? Узнайте, как температура влияет на восприятие тела и какие перспективы это открывает для медицины и психологии.

Читать полностью » Камни разного состава в пищеводе исключили их попадание после смерти — Palaeontologica Electronica вчера в 13:57
Птица, проглотившая тайну: окаменелость с 800 камнями раскрыла ритуал, потерянный 120 млн лет назад

Древняя птица Chromeornis funkyi погибла, проглотив более 800 камней. Уникальная находка раскрыла неожиданные детали о поведении ранних птиц и их физиологии.

Читать полностью » Исландия признала возможный крах Атлантического круговорота угрозой — TCD вчера в 11:25
Гольфстрим на грани обморока: Европа может проснуться в ледяном аду

Исландия впервые объявила возможный крах Атлантического круговорота угрозой национальной безопасности — учёные предупреждают о риске глобального похолодания.

Читать полностью » Крем от облысения показал рост волос в 5 раз — Cosmo Pharmaceuticals вчера в 9:27
Облысение больше не приговор: компромисс между мощным эффектом и отсутствием побочек найден

Учёные подвели итоги масштабных испытаний нового крема от облысения, который показал кратный рост эффективности и уже готовится к выходу на международные рынки.

Читать полностью » Гипсовые слепки Помпей сохранили отпечатки одежды — Алапонт вчера в 9:14
Неожиданная находка в пепле: почему все жертвы Везувия были одеты в две шерстяные одежды

Анализ слепков жертв Помпей выявил отпечатки плотной шерстяной одежды — деталь, которая усиливает сомнения в "августовской" дате извержения Везувия.

Читать полностью » Новую вакцину против рака поджелудочной разработали ученые — Бесселинк вчера в 8:51
Игра в слепую: иммунотерапия не видит эту опухоль, но новая вакцина обещает стать её очками

Учёные тестируют новые вакцины против рака поджелудочной железы — одного из самых смертельных видов онкологии. Как они должны работать и зачем их вводить после операции?

Читать полностью » Марсианская миссия MAVEN столкнулась со сбоем связи — NASA вчера в 7:36
Красная планета снова забрала своё: зонд MAVEN пропал без предупреждения

NASA потеряло связь с аппаратом MAVEN на орбите Марса, и операторы пытаются понять причину сбоя, который произошёл после очередного пролёта за планетой.

Читать полностью » Учёные восстановили энергию стареющих клеток наноцветами — PNAS вчера в 7:08
Энергия, которой не хватало клеткам: частицы, возвращающие ткани к жизни, как в молодости

Учёные нашли необычный способ помочь ослабленным клеткам восстановить энергию, используя стволовые клетки и наноцветы.

Читать полностью »

Новости
Наука
Вращение Земли замедляется из-за гравитации Луны — Пупков
Мир
Королевскую семью хотят отменить через референдум — Султана
Мир
Женщина на угнанной лодке повредила мост Риальто в Венеции — ANSA
Садоводство
Мята хорошо растёт в квартире при стабильном освещении и поливе — агроном Иванова
СФО
Студент из Томска проехал на велосипеде до Дагестана — Tomsk.ru
Туризм
ОАЭ становятся самым дешёвым зимним пляжным направлением — Турпром
Туризм
Бали ужесточает контроль за нелегальной арендой жилья — губернатор Костер
Туризм
Airbnb усиливает интерес к малоосвоенным туристическим территориям — гендиректор Родригес де Сантьяго
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet