Древний мёд в бронзовом сосуде
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:06

Технологический скачок в древнем Израиле: что скрывала бронзовая мастерская железного века

Сенсационное открытие в Израиле: как производство бронзы изменило экономику железного века

Археологи обнаружили в северном Израиле самые ранние доказательства производства бронзы на месте в железном веке I (1150-950 гг. до н. э.). Это открытие, опубликованное в PLOS ONE, переворачивает представления о металлургии в этом периоде и раскрывает новые грани истории.

До сих пор считалось, что в раннем железном веке бронзовое производство было сосредоточено в крупных городах равнин и сводилось к переработке металлолома. Новые данные, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о том, что ситуация была значительно сложнее.

Новые данные доказывают, что даже небольшие горные поселения играли заметную роль в металлургии, будучи частью сложных торговых цепочек, соединявших медные рудники с внутренними центрами производства, что делает открытие в Эль-Ахвате особенно важным.

Методы исследования: анализ артефактов

Команда под руководством Циллы Эшель (Университет Хайфы) исследовала коллекцию литейных заготовок, шлака и инструментов с помощью микроскопии, химического анализа и изучения изотопов свинца, чтобы получить более полное представление о производстве бронзы.

Ключевое открытие — оловянная таблетка, встроенная в кусок шлака. Это стало прямым доказательством того, что бронза сплавлялась на месте, а не поступала готовой, что указывает на развитую металлургическую практику.

Источники меди: торговые цепочки

Изотопный анализ показал, что медь поступала из двух регионов: Файнан (современная Иордания) и Тимна (юг Израиля). Такой двойной источник говорит о налаженных поставках с обеих сторон долины Араба, что указывает на наличие развитых торговых отношений.

Более того, руды могли смешиваться еще до доставки в Эль-Ахват, что предполагает наличие организованного контроля над торговлей металлом, что подтверждает наличие развитой системы.

"Эта находка заставляет нас переосмыслить экономический и политический ландшафт раннего железного века", — сказала Цила Эшель.

Качество бронзы, впрочем, было неравномерным: в отливках встречались примеси меди и железа, что говорит о неопытности мастеров или о стадии экспериментов, но сам факт производства бронзы на месте уже говорит о многом.

Организация производства: добыча олова

Однако способность добывать олово (его источник пока неизвестен) и сплавлять его с медью на месте демонстрирует высокий уровень организации и технологического развития, что является важным аспектом данного открытия.

По словам археологов, это открытие помогает понять, как люди адаптировались после распада империй позднего бронзового века (около 1200 г. до н. э.). Без поддержки крупных государств общины создали собственные производственные цепочки и торговые маршруты, что заложило основу для будущих царств Израиля, Иуды и Эдома.

Кроме того, эти данные опровергают идею "технологического темного века". Вместо упадка этот период стал временем инноваций и экономической адаптации, что полностью меняет представления об истории.

Интересные факты:

  • Бронза — сплав меди и олова, который был более прочным, чем чистая медь.
  • Железный век последовал за бронзовым веком и характеризовался использованием железа.
  • Технологии выплавки металлов были важным фактором развития древних цивилизаций.
  • Археологические находки помогают нам понять, как развивались технологии в прошлом.

