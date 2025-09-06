Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка завтракает кашей
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 19:30

Поздний завтрак убивает ритм организма: что показало 20-летнее наблюдение

Диетолог Хассан Дашти: ранний завтрак поддерживает циркадные ритмы и снижает риски для здоровья

Ранний приём пищи традиционно связывают с хорошим самочувствием и энергичностью, но новое масштабное исследование добавило к этому ещё и связь с продолжительностью жизни. Оказалось, что привычка завтракать пораньше может сыграть важную роль в снижении риска преждевременной смерти.

Что показало исследование

Учёные на протяжении примерно 20 лет наблюдали почти три тысячи пожилых жителей Великобритании. Участники регулярно заполняли анкеты, где отмечали время приёмов пищи, режим сна и самочувствие. Часть добровольцев сдавала также анализы крови, позволившие выявить гены, указывающие на склонность к "совиному" хронотипу.

Выяснилось, что у тех, кто откладывал завтрак на позднее время, чаще отмечались депрессивные симптомы, повышенная утомляемость и больше заболеваний. Кроме того, именно эта группа показала более высокий уровень смертности за период наблюдений.

Влияние времени завтрака

Разница между "жаворонками" и "совами" оказалась весьма заметной. Одни начинали завтрак примерно в 7:50 утра, другие — около 8:50. Те, кто садился за стол раньше, имели более высокие шансы на долгую жизнь. Подсчёты показали: каждый дополнительный час задержки завтрака увеличивал риск смерти на 11%.

"Обычный утренний приём пищи является сильным сигналом окружающей среды, который сообщает вашему организму о том, что наступил день", — пояснил Хассан Дашти, диетолог и циркадный биолог .

По словам исследователя, именно этот сигнал помогает организму перестроиться на дневной режим работы и поддерживать здоровье основных систем.

Почему завтрак важен для организма

Регулярный утренний приём пищи поддерживает циркадные ритмы, которые с возрастом ослабевают. Когда они нарушаются, страдают сердце, мозг и обмен веществ. Правильное питание в первой половине дня помогает удерживать этот биологический ритм в тонусе.

Исследователи отмечают, что речь идёт не только о биологических часах. Важную роль играют и сопутствующие привычки. Люди вечернего типа чаще курят, употребляют алкоголь и меньше спят, что негативно отражается на здоровье.

Другие подтверждения

Это исследование не первое, которое связывает завтрак с долголетием. Ранее было показано, что регулярный утренний приём пищи снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а его отсутствие повышает вероятность развития проблем с сердцем. Кроме того, "жаворонки" в среднем реже сталкиваются с диабетом и когнитивным снижением, чем "совы".

Учёные подчёркивают: подобные работы показывают лишь корреляцию, а не прямую причину. Возможно, у некоторых участников здоровье ухудшалось ещё до того, как они начали откладывать завтрак. Но связь между временем еды и состоянием организма всё же выглядит значимой.

Что это значит для нас

Для тех, кто привык ложиться поздно и вставать ближе к полудню, эта новость может показаться тревожной. Но выводы исследователей скорее обнадёживают: даже если изменить хронотип сложно, сознательный выбор более раннего завтрака может сгладить неблагоприятные последствия позднего образа жизни.

Доктор Дашти уверен, что завтрак по расписанию — простое и доступное средство, способное поддерживать здоровье и снизить риски, связанные с возрастом. Важно не только завтракать ежедневно, но и стараться не откладывать этот приём пищи на поздние часы.

