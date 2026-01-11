Места на лето тают зимой: Турция снова стала главным магнитом для туристов

Летний туристический сезон в Турции для россиян формируется заметно активнее обычного: спрос смещается в сторону раннего бронирования, а ключевые курорты уже сейчас демонстрируют высокий интерес. Туроператоры оценивают динамику как устойчиво положительную, связывая её с сочетанием доступности и привычного уровня сервиса. Об этом сообщает РИА Новости.

Рост ранних бронирований

Координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар сообщил, что российские туристы всё активнее приобретают туры на лето по программам раннего бронирования. По его словам, особенно заметен рост интереса к таким направлениям, как Анталья, Стамбул и Каппадокия, где спрос увеличивается опережающими темпами.

"Ситуация с летним сезоном выглядит весьма позитивно, продолжает расти интерес российских туристов к Турции. Увеличивается темп ранних бронирований, в первую очередь в Анталье, Стамбуле и Каппадокии", — отметил координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар.

Конкурентные преимущества направления

Эксперт подчеркнул, что Турция сохраняет значительное конкурентное преимущество на российском рынке. Речь идёт о сбалансированном соотношении цены и качества, высоком уровне сервиса, развитой гостиничной инфраструктуре и удобной транспортной доступности.

Особенно сильные позиции, по словам Санджара, страна удерживает в сегменте семейного туризма. В этом формате у Турции на российском рынке "почти нет конкурентов", что напрямую отражается на объёмах продаж туров на летний период.

Турпоток и рекордные показатели

Позитивные ожидания туроператоров подкрепляются официальной статистикой. По данным министерства культуры и туризма Турции, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости, за 11 месяцев 2025 года страну посетили более 50 миллионов иностранных туристов. Это создаёт предпосылки для обновления рекорда по итогам всего года.

Отдельно отмечается вклад российских туристов. В ноябре 2025 года граждане РФ возглавили список иностранцев, отдыхающих в Турции. За этот месяц страну посетили более 287 тысяч россиян, а за 11 месяцев — свыше 6,67 миллиона. Окончательные данные за декабрь и за весь 2025 год пока не опубликованы, однако текущая динамика указывает на сохранение Турцией статуса одного из самых доступных и востребованных направлений для россиян.