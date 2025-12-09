Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Фото гостиничного номера
Фото гостиничного номера
© https://pixabay.com by peterweideman is licensed under Free
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:07

Крымская революция в туризме: почему раннее бронирование стало ключом к экономии и стабильности

Раннее бронирование стало популярной практикой в Крыму — эксперт Возная

Директор ассоциации "Туристический альянс Крыма" Светлана Возная в эфире "Радио Крым" поделилась множеством интересных наблюдений о развитии культуры раннего бронирования в туристической отрасли региона. По её словам, эта практика уже глубоко укоренилась среди туристов и местных жителей.

Внедрение раннего бронирования в Крыму

"Культура раннего бронирования уже внедрена", — заявила Возная.

Она привела пример популярной практики скидок для местных жителей, которая продолжает оставаться актуальной. Ранее, в связи с высокими сезонными ценами, было принято предоставлять скидки крымчанам. Однако теперь эта система стала более структурированной и обязательной для туристов.

"Очень многие объекты чётко понимают, что даже крымчане, какими бы преданными гостями они не были, летом, если не забронируют номера зимой со скидкой 30-35%, не смогут получить их", — отметила она.

Готовность туристов платить заранее

Светлана Возная подчеркнула, что крымские туристы, а также сами крымчане, проявляют готовность заранее оплачивать размещение в целях экономии. Это подтверждается ростом интереса к бронированию в межсезонье, когда предложения со скидками делают отдых более доступным и выгодным. Таким образом, раннее бронирование становится важным инструментом не только для обеспечения высокого уровня занятости гостиниц, но и для снижения стоимости отдыха в пиковые сезоны.

Эта тенденция не только помогает местным туристическим объектам планировать загрузку номеров, но и способствует развитию более стабильной и предсказуемой туристической индустрии в Крыму.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Краснодарский край снова популярен для новогодних каникул — Известия вчера в 12:52
Отдых в Краснодаре дешевле и лучше: почему россияне снова выбирают Кубань для новогодних каникул

Краснодарский край остается популярным направлением для новогоднего отдыха. Какие еще регионы России и зарубежные страны выбирают россияне для зимних каникул?

Читать полностью » За 4 года в Краснодарском крае появилось 4048 новых гостиничных компаний — Контур.Фокус вчера в 12:45
Москва и Питер остаются позади: секрет, который делает Краснодар лидером гостиничного бизнеса

Краснодарский край остаётся лидером по количеству новых гостиничных организаций. Какие регионы ещё попали в топ-5 и как развивается гостиничный бизнес в России?

Читать полностью » Краснодарский край оказался на 57 месте по доступности автомобилей — РИА Новости вчера в 12:32
Не все регионы одинаково богаты: где в России покупать автомобили легче всего

Разница в доступности новых автомобилей по регионам России остается значительной, несмотря на незначительный рост доступности в стране в целом.

Читать полностью » Крым высадил более 1600 гектаров леса с 2019 года — Крым 24 06.12.2025 в 17:23
Лес растёт там, где была пустошь: акция Сохраним лес меняет карту Крыма

В Крыму в рамках акции "Сохраним лес" высадили более 1600 гектаров леса. Как это помогает экологии региона?

Читать полностью » Крым вступает в маловодный период из-за снижения запасов — профессор Николенко 06.12.2025 в 17:17
Вода уходит, а риски растут: полуостров вступает в период, когда каждый кубометр на счету

Учёные фиксируют снижение притоков в крымские водохранилища: регион входит в маловодный период, а прогнозы на 2026–2027 годы вызывают тревогу. Что помогает удерживать стабильность сейчас?

Читать полностью » Крым усиливает переход к круглогодичному курорту — Крымская газета 06.12.2025 в 16:56
Здравница не уходит на каникулы: как Крым превращает зиму в сезон здоровья и растущего спроса

Крым стремительно меняет туристическую модель: новые отели, развитие санаториев, гастрономические маршруты и горные тропы формируют основу круглогодичного курорта.

Читать полностью » Поезда Таврия принимают тысячи пассажиров в новогоднюю ночь — РИА Новости Крым 06.12.2025 в 16:51
Поезда в Крым превращаются в новогодние кареты: тысячи пассажиров встретят 2026 год на рельсах

Новогодняя ночь для тысяч пассажиров пройдёт в поездах «Таврия»: праздничные составы, традиционные мероприятия и растущий интерес к путешествиям в Крым.

Читать полностью » Россияне выбирают проверенные маршруты для новогодних каникул — АТОР 06.12.2025 в 16:43
Курорты России снова нарасхват: привычные маршруты вытесняют любые эксперименты перед праздниками

Куда россияне отправятся на новогодние каникулы и как изменились цены? Эксперты отмечают: спрос на проверенные маршруты внутри страны остаётся стабильно высоким.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Давление возвращается после терапии — мнение профессора Юрия Конева
ЮФО
Оборот предприятий общепита Кубани увеличился на 14% в 2025 году — Контур.Фокус
Еда
Приготовленный картофель можно хранить в холодильнике до 2-3 дней — кулинары
Экономика
Мошенники активизировались перед Новым годом — юрист Павел Прошкин
ЮФО
Краснодарский край составляет 45% спроса на игристые вина в ЮФО
Еда
В органических овощах выявили меньше пестицидов и химикатов — EcoSever
Авто и мото
Цены на автомобили продолжат расти — автоэксперт Попов
Авто и мото
Цены на автомобили в России выросли после повышения утильсбора — Autonews
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet