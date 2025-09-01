Земледелие 9000 лет назад: что скрывает забытый остров в Эгейском море

Представьте: почти 9000 лет назад, когда большинство Европы ещё не знала земледелия, на отдалённом острове в Турции уже процветала община фермеров. Археологические раскопки на кургане Угурлу-Зейтинлик на острове Гёкчеада (древний Имброс) — самом западном острове Турции — открыли самое раннее из известных земледельческих поселений в Эгейском море. Это пять круглых домов, появившихся на несколько тысячелетий раньше большинства европейских общин. Теперь этот остров, наряду со знаменитым Кноссом на Крите, стал единственным неолитическим поселением, задокументировавшим первую волну земледельческих общин, достигших островов Эгейского моря.

Архитектурный прорыв и его значимость

Профессор Бурчин Эрдогу из Университета Акдениз, руководивший раскопками с 2009 года, назвал находку беспрецедентной.

"Этот тип архитектуры впервые встречается на островах Эгейского моря", — пояснил он.

Постройки, датируемые примерно 6800 годом до н. э., имеют круглую форму с углублёнными полами, возведёнными методом глинобитной кладки — стены из плетёного тростника покрыты глиняной штукатуркой.

Недавно обнаруженные дома представляют собой значительный прорыв в понимании того, как распространялось земледелие по всему Средиземноморью. В отличие от прямоугольных глинобитных построек, распространённых в материковой Анатолии того периода, эти эгейские пионеры разработали уникальный архитектурный стиль, идеально адаптированный к островным условиям. Полуподземная конструкция обеспечивала изоляцию и устойчивость, а гибкая конструкция из плетня и обмазки могла выдерживать сезонные штормы.

Диаметр каждого сооружения составлял примерно 4-6 метров, а тщательно подготовленные каменные фундаменты поддерживали надстройки из тростника и глины. Археологические данные свидетельствуют о том, что крыши были коническими, возможно, покрытыми местной растительностью. Здания были расположены небольшими группами, что указывает на планомерную организацию общины, а не на беспорядочное поселение.

Изменение представлений о заселении Эгейского моря

Это открытие ставит сомнение прежние представления о характере заселения раннего Эгейского моря. Доктор Эркан Гюрал, член группы, проводившей раскопки, отметил, что изначально община состояла из "примерно девяти-десяти домов на небольшой территории", а затем, около 5800 года до н. э., расширилась на другие части острова, что свидетельствует об успешной адаптации и росте населения.

На протяжении десятилетий археологи считали Кносс на Крите единственным примером раннего неолитического поселения на островах Эгейского моря. Открытие Угурлу в корне меняет эту точку зрения, показывая, что земледельческие общины успешно колонизировали несколько островов одновременно в конце VII тысячелетия до н. э.

Эта модель двойного основания предполагает, что сельскохозяйственная экспансия в Эгейское море была не единичным событием, а частью более широкого морского движения из Анатолии. Архитектурные различия между памятниками — Кносс отличался прямоугольными сооружениями, а Угурлу — круглыми, — указывают на отдельные этапы колонизации с различными культурными адаптациями.

"Поселение Угурлу, наряду с Кноссом на острове Крит, является единственным поселением на островах Эгейского моря, принадлежащим древнейшим земледельческим общинам", — подчеркнул значимость открытия профессор Эрдогу.

Жизнь и экономика древних островитян

Неолитическое поселение Угурлу представляет собой важнейшее свидетельство того, как земледельческие общины впервые появились на отдалённых островах Эгейского моря почти 9000 лет назад. Ботанические останки свидетельствуют о том, что местные жители выращивали пшеницу, ячмень, чечевицу и горох — культуры, которые приходилось завозить с материка. Кости животных свидетельствуют о том, что они разводили овец, коз, крупный рогатый скот и свиней, создавая полноценную аграрную экономику на изолированном острове.

Возможно, самым примечательным является то, что здесь были найдены обсидиановые орудия с далёкого острова Мелос и кремнёвые орудия из анатолийских и балканских источников, что доказывает, что эти древние островитяне поддерживали обширные торговые связи по всему Восточному Средиземноморью. Такой обмен на большие расстояния свидетельствует о развитом мореплавании и социальной организации.

Земледельцы Угурлу также обладали развитыми ремеслами: они производили керамику, украшенную характерными геометрическими узорами, и изготавливали каменные орудия из тщательно отобранного сырья. Костяные орудия, включая рыболовные крючки, свидетельствуют о том, что они дополняли сельское хозяйство морскими ресурсами, в полной мере используя преимущества островной среды.

Исследование показывает, что уже 8800 лет назад аграрные общества обладали морскими технологиями, организационными навыками и экономическими системами, необходимыми для создания постоянных земледельческих общин на отдалённых островах. Это достижение потребовало скоординированной перевозки людей, животных, семян и орудий труда через опасные морские пути с использованием примитивных плавсредств.