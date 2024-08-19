При обвале берега в Якутии нашли древнее судно, снаряжена экспедиция для его изучения

Русское географическое общество снаряжает экспедицию к месту обнаружения древнего корабля на берегу моря Лаптевых, сообщил ТАСС исполнительный директор отделения РГО в Республике Саха (Якутия), директор исторического парка "Россия — моя история" в Якутске Дмитрий Соловьёв.
Деревянное судно не старше второй половины XVIII века, судя по болтам, обнаружили в 2023 году при обвале морского берега близ села Найба Булунского района.
"Рекогносцировочная экспедиция планировалась ещё в прошлом году, но в силу различных обстоятельств тогда не получилось. В этом году она состоится", — пояснил собеседник агентства.
Экспедицию возглавит кандидат исторических наук Екатерина Строгова. В планах учёных — первичное обследование находки и, в зависимости от его результатов, возможный сбор образцов материала на анализ.
Фото: Арктический волонтёр
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