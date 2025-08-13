Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by P.valliamee is licensed under CC BY-SA 4.0
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:13

Скорая, операция, больничная палата: переход дороги обернулся операцией на ухе

Ребёнок во Владимире попал под машину и перенёс операцию на ухе

13-летний мальчик оказался на операционном столе после того, как его сбил автомобиль. Случай произошёл во Владимире: подросток перебегал дорогу и попал под машину. Скорая помощь оперативно доставила его в Областную детскую клиническую больницу.

Диагноз — травма уха и ссадины

При осмотре выяснилось, что у пострадавшего серьёзно повреждена левая ушная раковина. Врачи также зафиксировали ссадины на лице и конечностях. Однако сам подросток находился в сознании, жалоб на головокружение, тошноту или рвоту не было. После проведения КТ исключили черепно-мозговую травму — и приступили к следующему шагу.

Решение — аутодермопластика

Чтобы сохранить ушную раковину, команда специалистов решила провести аутодермопластику — пересадку кожи. Донорский участок взяли с задней стороны здорового правого уха. Хирурги использовали расщеплённый кожный лоскут и сшили его с повреждённым участком узловыми швами.

Операция прошла успешно

В восстановлении участвовали челюстно-лицевые хирурги и ЛОР-специалисты. Мальчик находился под постоянным наблюдением. Через десять дней швы сняли, и пациента выписали домой в стабильном состоянии.

"В результате лечения получены хорошие косметический и функциональные результаты", — отметили в пресс-службе ОДКБ.

Операция не только позволила сохранить внешний вид уха, но и его функциональность, что особенно важно для подростка в период формирования личности.

