Когда капли бессильны: ушная боль у детей требует немедленной помощи

Боль в ухе у ребёнка — это симптом, который родители не должны игнорировать. На первый взгляд он может показаться безобидным, но иногда речь идёт о серьёзных воспалительных процессах, которые при отсутствии лечения приводят к тяжёлым осложнениям.

О том, в каких случаях ушная боль у детей становится поводом для вызова скорой помощи и госпитализации, рассказал отоларинголог Алигусейн Алиев в интервью "Газете.ру".

"Боль в ухе может указывать на отит. Воспалительный процесс может затянуться, и капли для лечения не попадут в слуховой проход. Госпитализация нужна при сильной боли в самом ухе, если ребёнку больно говорить или жевать", — пояснил отоларинголог Алигусейн Алиев.

Чем опасен ушной отит

Отит — одно из самых распространённых заболеваний у детей. Причина в особенности строения слуховых труб: они короче и шире, чем у взрослых, поэтому инфекции быстрее проникают в ухо. При отсутствии своевременного лечения воспаление может перейти в гнойную форму.

"Опасность представляет состояние, когда кожа слухового прохода стала ярко-красной. Воспаление может распространиться на среднее ухо или перепонку. Осложнения могут довести до гнойного отита, когда повышается температура выше 38 градусов. Гной может дойти до головного мозга и привести к менингиту", — предупредил врач.

Первые тревожные сигналы

Ребёнок жалуется на резкую боль в ухе.

Появляется дискомфорт при жевании или разговоре.

Кожа внутри слухового прохода становится красной.

Температура поднимается выше 38 градусов.

Наблюдаются выделения из уха.

Такие симптомы — повод срочно показать ребёнка врачу.

Как различить простое недомогание и опасное состояние