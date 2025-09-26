Когда капли бессильны: ушная боль у детей требует немедленной помощи
Боль в ухе у ребёнка — это симптом, который родители не должны игнорировать. На первый взгляд он может показаться безобидным, но иногда речь идёт о серьёзных воспалительных процессах, которые при отсутствии лечения приводят к тяжёлым осложнениям.
О том, в каких случаях ушная боль у детей становится поводом для вызова скорой помощи и госпитализации, рассказал отоларинголог Алигусейн Алиев в интервью "Газете.ру".
"Боль в ухе может указывать на отит. Воспалительный процесс может затянуться, и капли для лечения не попадут в слуховой проход. Госпитализация нужна при сильной боли в самом ухе, если ребёнку больно говорить или жевать", — пояснил отоларинголог Алигусейн Алиев.
Чем опасен ушной отит
Отит — одно из самых распространённых заболеваний у детей. Причина в особенности строения слуховых труб: они короче и шире, чем у взрослых, поэтому инфекции быстрее проникают в ухо. При отсутствии своевременного лечения воспаление может перейти в гнойную форму.
"Опасность представляет состояние, когда кожа слухового прохода стала ярко-красной. Воспаление может распространиться на среднее ухо или перепонку. Осложнения могут довести до гнойного отита, когда повышается температура выше 38 градусов. Гной может дойти до головного мозга и привести к менингиту", — предупредил врач.
Первые тревожные сигналы
-
Ребёнок жалуется на резкую боль в ухе.
-
Появляется дискомфорт при жевании или разговоре.
-
Кожа внутри слухового прохода становится красной.
-
Температура поднимается выше 38 градусов.
-
Наблюдаются выделения из уха.
Такие симптомы — повод срочно показать ребёнка врачу.
Как различить простое недомогание и опасное состояние
|Симптом
|Возможное состояние
|Действия родителей
|Лёгкая боль, быстро проходит
|Раздражение, серная пробка
|Консультация ЛОРа в плановом порядке
|Усиление боли, дискомфорт при еде и речи
|Воспаление слухового прохода
|Срочный визит к врачу
|Красная кожа, высокая температура
|Средний или гнойный отит
|Вызов скорой, госпитализация
Вопросы, которые чаще всего задают родители
Когда нужно вызывать скорую при боли в ухе?
Если у ребёнка сильная боль, температура выше 38 °С или кожа слухового прохода стала ярко-красной.
Можно ли греть ухо?
Нет, без назначения врача прогревание может ускорить развитие инфекции.
Что делать, если выделяется гной?
Немедленно обратиться к врачу — это признак серьёзного воспаления.
Распространённые мифы
-
Миф: отит всегда сопровождается высокой температурой.
Правда: на начальных стадиях температура может быть нормальной.
-
Миф: ушная боль у ребёнка — это всегда простуда.
Правда: боль может быть связана с воспалением среднего уха и требовать лечения.
-
Миф: антибиотики можно давать без консультации врача.
Правда: неправильное лечение ведёт к осложнениям и устойчивости бактерий.
Исторический взгляд
Раньше воспаление уха у детей часто приводило к тяжёлым последствиям, вплоть до потери слуха или инвалидности. Современная медицина располагает более эффективными средствами лечения, но главный фактор по-прежнему остаётся прежним — своевременное обращение за медицинской помощью.
Заключение
Боль в ухе у ребёнка — это сигнал, требующий особого внимания. Простое ожидание или самолечение могут обернуться серьёзными осложнениями, включая гнойный отит и даже менингит. Своевременный визит к врачу или вызов скорой помощи не только снимет боль, но и сохранит здоровье ребёнка в долгосрочной перспективе.
