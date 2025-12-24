Чистят уши годами — и теряют слух: опасная привычка, о которой не предупреждают

Самостоятельная чистка ушей ватными палочками, несмотря на ее кажущуюся безобидность, нередко приводит к обратному эффекту и серьезно осложняет удаление серных пробок. Об этом предупредил руководитель лор-клиники Доктора Зайцева, ведущий телеканала "Доктор", врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев, комментируя распространенную бытовую привычку в разговоре с EcoSever.

Почему серные пробки образуются чаще, чем кажется

По словам специалиста, склонность к образованию серных пробок во многом зависит от анатомических особенностей наружного слухового прохода. У разных людей он может быть более узким или иметь выраженный физиологический изгиб. В таких условиях ушная сера не всегда выводится естественным путем и начинает постепенно скапливаться.

"Чем уже слуховой проход и чем сильнее выражен его изгиб, тем выше вероятность того, что серные массы будут задерживаться и формировать пробку", — поясняет Владимир Зайцев.

При этом сама ушная сера не является чем-то вредным. Напротив, она выполняет защитную функцию, предохраняя слуховой проход от бактерий, вирусов и грибков.

Чем опасны ватные палочки

Наиболее распространенная ошибка — попытка удалить серу ватной палочкой. Как отмечает врач, диаметр палочки практически совпадает с диаметром наружного слухового прохода, из-за чего происходит не очищение, а уплотнение серных масс.

"Люди проталкивают серные массы вглубь слухового прохода, прижимают их к барабанной перепонке, спрессовывают. В результате в клинике удалить такую пробку становится значительно сложнее и травматичнее", — подчеркнул Зайцев.

В запущенных случаях это может привести не только к снижению слуха, но и к болевым ощущениям, воспалению и повреждению барабанной перепонки.

Допустимы ли домашние способы очищения

По словам лор-врача, в домашних условиях допустим только щадящий подход — разжижение серных масс с помощью специальных аптечных капель. Однако даже этот метод работает не всегда и подходит не всем.

"Капли закапывают примерно за час до душа. Во время мытья головы серные массы могут выйти самостоятельно. Но это происходит далеко не у всех", — пояснил специалист.

Если пробка плотная или давняя, самостоятельные меры чаще всего оказываются неэффективными, и проблема лишь откладывается.

Когда чистота вредит здоровью

Отдельно Владимир Зайцев обратил внимание на опасность чрезмерного и агрессивного ухода за ушами. Полное удаление серы лишает слуховой проход естественной защиты.

"Кислая среда ушной серы не позволяет размножаться бактериям и вирусам. Люди, которые слишком часто и усердно все вычищают, сами создают условия для развития инфекции", — предостерег врач.

Именно поэтому зуд, воспаления и наружные отиты нередко возникают у тех, кто злоупотребляет ватными палочками.

Когда нужен врач

Если сера не выходит самостоятельно или появляется ощущение заложенности, снижение слуха, шум в ухе — визит к оториноларингологу становится необходимостью. По словам эксперта, профессиональный туалет ушей — простая и безопасная процедура.

Врач также рекомендует проходить профилактический осмотр и профессиональную чистку ушей примерно раз в год, особенно людям со склонностью к образованию серных пробок.