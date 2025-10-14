Микроскопические враги в ушах: вот как понять, что кошка страдает от клещей

Клещи уха — одна из самых частых паразитарных проблем у кошек. Несмотря на то, что чаще всего поражаются именно уши, эти микроскопические паразиты могут распространяться и на другие участки тела, вызывая зуд и воспаления. Особенно часто клещи встречаются у молодых кошек и котят, но заразиться может любое животное.

"Ушные клещи не опасны для человека, но крайне заразны среди кошек, поэтому лечение нужно начинать сразу", — напоминают ветеринары Team Petmou.

Что такое ушные клещи

Возбудитель болезни — микроскопическое насекомое Отодектес цинотис, которое поселяется во внутренней части уха. Паразит питается кожным салом и частицами эпителия, вызывая сильное раздражение и воспаление. Клещи передаются при тесном контакте — от одной кошки к другой, особенно при совместных играх, сне или груминге.

Основные симптомы

Сильный зуд в ушах, на голове и шее. Кошка часто чешет уши или трясёт головой. Царапины и раны. Из-за постоянного чесания могут появляться кровоподтёки и даже гематомы. Тёмные выделения из уха. В ушной раковине скапливаются коричнево-чёрные комочки, похожие на кофейную гущу. Неприятный запах из ушей. Признак воспаления и размножения бактерий. Распространение по телу. Иногда клещи переходят на шею, спину или хвост — появляются шелушения и зуд.

Если кошка ведёт себя беспокойно, трясёт головой или постоянно чешет уши, нужно показать её ветеринару.

Диагностика

Врач осмотрит ушной канал с помощью отоскопа и возьмёт мазок. Под микроскопом легко обнаружить самих клещей и их яйца. Самостоятельно диагностировать заболевание сложно: симптомы могут напоминать грибковую или бактериальную инфекцию.

Лечение

Очистка ушей. Перед нанесением препарата уши нужно аккуратно промыть специальным средством, предназначенным для кошек. Это удалит корочки и сделает лечение эффективнее. Капли от клещей. Ветеринар подбирает препарат, который уничтожает паразитов и яйца. Чаще всего курс длится 7-10 дней. Средства от блох и клещей. Если паразиты распространились на другие участки тела, назначают капли на холку или спрей с комплексным действием. Обработка всех животных в доме. Даже если симптомы есть только у одного питомца, лечить нужно всех — клещи быстро передаются. Контроль через 2 недели. Важно убедиться, что яйца паразитов полностью уничтожены.

"Если вовремя начать лечение, кошка полностью выздоравливает за неделю, а зуд и воспаление исчезают уже через пару дней", — отмечают специалисты Team Petmou.

Профилактика

Используйте ежемесячные капли или спреи от паразитов (комплексные средства против блох и клещей).

Регулярно чистите уши питомца мягким раствором, даже если он выглядит здоровым.

Избегайте контакта с бездомными животными.

При первых признаках дискомфорта обращайтесь к ветеринару.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: использовать средства для собак.

Последствие: ожог и раздражение кожи ушей.

Альтернатива: только ветеринарные препараты, специально разработанные для кошек.

Ошибка: прекращать лечение после исчезновения симптомов.

Последствие: выжившие яйца снова активируются.

Альтернатива: завершать курс полностью, согласно инструкции.

Ошибка: пытаться вычистить уши ватными палочками.

Последствие: травма слухового прохода.

Альтернатива: применять мягкие марлевые салфетки и растворы.

FAQ

Можно ли заразиться самому?

Нет, ушные клещи кошек не передаются человеку.

Как отличить клещей от ушной инфекции?

Только ветеринар может точно определить причину. Симптомы схожи, поэтому требуется микроскопическое исследование.

Можно ли лечить домашними средствами?

Нет. Масла, уксус или спирт не убивают клещей и могут вызвать ожог.

Как часто нужно проверять уши кошки?

Раз в 2-3 недели при обычном уходе и чаще у кошек, которые гуляют на улице.

Мифы и правда

Миф: ушные клещи бывают только у бездомных кошек.

Правда: заразиться может даже ухоженный домашний питомец.

Миф: если нет зуда, клещей быть не может.

Правда: на ранних стадиях симптомы почти незаметны.

Миф: клещи погибают сами.

Правда: без лечения они продолжают размножаться и вызывают воспаление.

Три интересных факта

Один клещ способен прожить до 60 дней , откладывая сотни яиц.

Клещи могут выжить до трёх недель вне тела кошки , особенно на подстилке или ковре.

После лечения важно стирать и дезинфицировать все предметы, с которыми контактировал питомец.

Регулярный уход за ушами, профилактика и внимательность к поведению кошки помогут избежать этой неприятной, но легко лечимой проблемы.