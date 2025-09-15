Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:27

Ухо подскажет правду: деталь, которая мгновенно старит лицо

Врач Марин объяснила, почему мочки ушей меняют форму с возрастом

Многие уверены, что первым делом о возрасте рассказывают руки. Но есть ещё одна деталь, на которую редко обращают внимание. В интервью El Periodico de España профессор магистратуры по эстетической медицине Университета Комплутенсе Мария Анхелес Лопес Марин раскрыла неожиданный факт: возраст выдаёт мочка уха.

Почему уши стареют

Доктор объяснила, что с годами в мочке уха происходит истончение тканей.

"Это связано с реабсорбцией коллагена и эластина", — пояснила Марин.

Таким образом, мочка теряет плотность и меняет форму, становясь заметным маркером возраста.

Дополнительные факторы

По словам врача, серьёзно ускоряют старение мочек клипсы и серьги. Постоянное давление украшений растягивает ткань и делает признаки возраста более выраженными.

Как вернуть молодость

Когда женщины обращаются к косметологу для омоложения, врач советует не забывать и про уши. Один из методов — инъекции препаратов на основе гиалуроновой кислоты, которые помогают восстановить объём и эластичность тканей.

