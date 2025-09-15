Самолёт взлетает — уши "хлопают": что скрывается за этим странным эффектом

Во время полёта многие пассажиры сталкиваются с неприятным ощущением заложенности ушей. Это явление знакомо каждому, кто поднимался в небо, и объясняется оно не чем-то мистическим, а вполне понятными физиологическими процессами.

Как устроен механизм "хлопка"

Когда самолёт начинает набирать высоту, давление в салоне резко снижается. Однако в среднем ухе воздух остаётся на уровне земли. Чтобы сбалансировать разницу, открывается евстахиева труба — небольшой канал, соединяющий ухо и носоглотку. Именно в этот момент и возникает характерный "щелчок" или хлопок.

"Звук, который вы слышите во время подъема самолета, на самом деле является звуком двух мягких, слегка липких поверхностей, расходящихся друг от друга", — пояснил профессор отоларингологии Хамид Джалилян.

Если труба не открывается вовремя, за барабанной перепонкой накапливается давление. Это ощущается как глухота, заложенность или даже боль. В тяжёлых случаях скапливается жидкость, что повышает риск воспаления.

Почему уши закладывает сильнее при болезни

Евстахиева труба покрыта той же слизистой, что и носовые ходы. При простуде, синусите или аллергии слизистая отекает, и проход работает хуже. В такие моменты даже незначительные перепады давления могут вызывать серьёзный дискомфорт.

"Если ваш нос заложен, скорее всего, поверхность евстахиевой трубы тоже опухла", — отметил Джалилян.

По словам специалистов, в нормальном состоянии эта труба напоминает гибкую соломинку, которая легко открывается при глотании или движении челюсти. Но при воспалении "соломинка" словно захлопывается, и воздух перестаёт свободно проходить.

Когда уши "щелкают" в обычной жизни

Интересно, что хлопки в ушах случаются не только в самолёте. Они могут возникать во время зевка, глотка воды или жевания пищи. Это связано с тем, что мышцы челюсти и горла прикрепляются к стенкам евстахиевой трубы и помогают ей открываться.

Что можно сделать во время полёта

Чтобы облегчить состояние при наборе высоты, врачи советуют:

жевать жвачку или леденцы;

часто глотать;

пробовать зевать.

Ещё один способ — манёвр Вальсальвы: зажать нос, закрыть рот и аккуратно выдохнуть. Давление выровняется, и уши "откроются". Однако делать это нужно очень осторожно, чтобы не повредить барабанную перепонку.

"Это нужно делать осторожно, так как слишком сильное дуновение может повредить барабанную перепонку или вызвать головокружение", — предупредил доктор.

Если причиной закладывания стала аллергия, временно могут помочь назальные спреи. Но злоупотреблять ими нельзя: более пяти дней подряд такие средства использовать не рекомендуется.

Когда стоит обратиться к врачу

Небольшой дискомфорт в полёте — нормальное явление. Но если появляются сильная боль, звон в ушах, головокружение или заметное ухудшение слуха, лучше не откладывать визит к врачу. Накопление жидкости в среднем ухе иногда приводит к инфекции или даже деформации барабанной перепонки, что уже требует медицинской коррекции.

Кроме того, заложенность может быть связана не только с ЛОР-проблемами, но и с атипичными формами мигрени. В таких случаях она сопровождается шумом в ушах и нарушением равновесия.

Главное, что нужно помнить

Щелчки и хлопки в ушах при взлёте — это естественный процесс выравнивания давления. Чаще всего он не несёт опасности и быстро проходит. Но если симптом сопровождается болью или сохраняется долго, лучше доверить своё здоровье специалисту.