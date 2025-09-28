Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Electronic Arts
Electronic Arts
© commons.wikimedia.org by Eliot Lash is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 4:34

Что будет с FIFA и Apex, если EA уйдёт в частные руки: расклады, которые пугают инвесторов

Electronic Arts подорожала на 15 % на новостях о приватизации — WSJ

Electronic Arts снова в центре внимания инвесторов: компания может уйти с фондового рынка, если завершится сделка по приватизации на сумму около $50 млрд. По данным The Wall Street Journal, к переговорам подключились Silver Lake, Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) и другие крупные игроки. Это может стать крупнейшим выкупом в истории индустрии развлечений.

Что известно о сделке

Рост интереса к сделке сразу отразился на рынке — акции EA подорожали на 15 %. По слухам, официальное заявление может прозвучать уже на следующей неделе. Планируется, что инвесторы выкупят все ценные бумаги, включая доли частных акционеров. После этого компания перестанет торговаться на бирже и получит больше свободы для долгосрочного развития.

Зачем уходить с биржи

Подобные шаги предпринимают, когда бизнес считают недооценённым. Уход с публичного рынка позволяет руководству не зависеть от колебаний котировок и давления со стороны акционеров, сосредоточившись на продуктовых стратегиях. Для игровой индустрии, где проекты требуют многолетних инвестиций, такой формат управления может быть удобнее.

Саудовский след

Ключевую роль в переговорах играет Суверенный фонд Саудовской Аравии. В рамках стратегии Vision 2030 страна активно инвестирует в развлечения и киберспорт. Фонд уже вложился в EA, Take-Two, Activision Blizzard и Nintendo, приобрёл ESL FACEIT Group и купил мобильного издателя Scopely за $4,9 млрд. К 2030 году общий объём инвестиций в сектор может достичь $38 млрд.

Сравнение: громкие сделки игровой индустрии

Компания Сумма сделки Год Покупатель
Activision Blizzard $68,7 млрд 2023 Microsoft
Zynga $12,7 млрд 2022 Take-Two
Scopely $4,9 млрд 2023 PIF
Electronic Arts ~$50 млрд (ожидается) 2025 Silver Lake + PIF

Советы шаг за шагом: что это значит для игроков и инвесторов

  1. Игрокам: в ближайшее время изменения в играх и сервисах EA вряд ли произойдут — сделки подобного масштаба реализуются годами.

  2. Инвесторам: после делистинга возможности торговать акциями EA исчезнут, стоит заранее решить, продавать ли бумаги или ждать выкупа.

  3. Партнёрам: возможен рост инвестиций в новые IP и развитие онлайн-сервисов, поскольку компания освободится от краткосрочного давления акционеров.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ждать резкого улучшения условий для игроков сразу после сделки.

  • Последствие: завышенные ожидания приведут к разочарованию.

  • Альтернатива: учитывать, что приватизация — это финансовый шаг, а не мгновенное обновление игр.

  • Ошибка: игнорировать роль PIF в сделке.

  • Последствие: недооценка геополитического влияния.

  • Альтернатива: отслеживать стратегию Vision 2030 и её влияние на мировую индустрию.

А что если сделка сорвётся?

Если переговоры не завершатся успехом, акции EA могут просесть после текущего роста. Однако интерес инвесторов к игровому сектору в целом сохранится, и компания может стать объектом новых предложений.

Плюсы и минусы приватизации для EA

Плюсы Минусы
Гибкость в принятии решений Потеря публичной прозрачности
Возможность долгосрочного планирования Отсутствие доступа к биржевому капиталу
Поддержка крупных инвесторов Снижение ликвидности для частных акционеров

FAQ

Как это повлияет на будущие игры EA?
Разработчики смогут сосредоточиться на долгосрочных проектах, без давления квартальных отчётов.

Сколько займёт завершение сделки?
Крупные приватизационные сделки обычно занимают от нескольких месяцев до года.

Что будет с акциями частных инвесторов?
Все бумаги планируется выкупить по согласованной цене.

Мифы и правда

  • Миф: "После приватизации EA сразу станет выпускать больше игр".
    Правда: изменения в продуктовой политике требуют времени.

  • Миф: "Саудовский фонд полностью получит контроль над EA".
    Правда: сделка предполагает консорциум инвесторов, а не единоличное владение.

  • Миф: "Уход с биржи означает кризис в компании".
    Правда: чаще это говорит о желании развиваться без давления рынка.

3 интересных факта

  1. EA уже рассматривала варианты слияния и продажи в 2022 году, но переговоры не увенчались успехом.

  2. Саудовский PIF владеет долями в более чем 50 игровых компаниях по всему миру.

  3. Приватизация на $50 млрд выведет EA на второе место по масштабности сделок в игровой индустрии после покупки Activision Blizzard Microsoft.

Исторический контекст

  • 1982 год: основание Electronic Arts Трипом Хокинсом.

  • 2005 год: EA становится крупнейшим издателем видеоигр в США.

  • 2010-е: рост влияния FIFA и Apex Legends на финансовые показатели.

  • 2025 год: компания близка к крупнейшей сделке приватизации в истории сектора.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Microsoft выпустила обновление Windows 10 с исправлениями SMBv1 и Autopilot вчера в 21:19

Microsoft выпустила обновление для Windows 10 — и оно чинит баг из 1993 года

Microsoft выпустила обновление KB5066198 для Windows 10. Что оно исправляет и как готовиться к завершению поддержки системы в 2025 году?

Читать полностью » Уязвимость в OxygenOS 12, 14 и 15 позволяет приложениям читать SMS на смартфонах OnePlus — Rapid7 вчера в 20:44

Секретные SMS на ладони у хакеров: как одна уязвимость в OnePlus открывает личные сообщения всем приложениям

Владельцам смартфонов OnePlus стоит быть осторожными: найден баг, который позволяет приложениям читать личные SMS без разрешения.

Читать полностью » OpenAI представила GDPval — бенчмарк для оценки влияния ИИ на экономику вчера в 19:18

Деньги, а не проценты: OpenAI научилась считать, сколько ИИ приносит в экономику

OpenAI представила GDPval — новый бенчмарк, оценивающий, как ИИ справляется с реальными рабочими задачами. Первые лидеры уже известны.

Читать полностью » iPhone 17 заряжается максимум на 28 Вт независимо от мощности адаптера — ChargerLAB вчера в 18:36

Смартфон, который не торопится: как iPhone 17 игнорирует мощные зарядки

Тесты показали, что базовый iPhone 17 заряжается быстрее предшественника, но даже мощные адаптеры не увеличивают скорость выше определённого уровня.

Читать полностью » Bloomberg: Intel предложила Apple инвестировать в производство микросхем вчера в 17:19

Инвестор поневоле? Apple могут заставить вложиться в Intel — но зачем ей это

Intel предложила Apple инвестировать в её производство чипов. Что стоит за переговорами и почему сделка может быть важна для рынка?

Читать полностью » Работники Foxconn сталкивались с переработками и задержкой выплат при сборке iPhone 17 — CLW вчера в 16:31

Сверхурочные до изнеможения: репутация Apple висит на волоске из-за нового iPhone

Новое расследование раскрывает, как работники Foxconn сталкиваются с переработками, задержками выплат и нарушениями трудового законодательства при выпуске iPhone 17.

Читать полностью » Google представила Gemini 2.5 Flash и Flash Lite с экономией токенов до 50% вчера в 15:39

Бесплатно, быстро и в Telegram? Почти: Google обновил свои самые лёгкие модели ИИ

Google обновила линейку Gemini Flash: новые версии работают быстрее, экономят токены и лучше справляются с мультимедиа.

Читать полностью » Эксперты Роскачества назвали риски хранения смартфона с разряженной батареей вчера в 14:58

Хотели припрятать, а спрятали опасность: почему старый смартфон лучше не держать в шкафу

Эксперты объяснили, чем опасно хранить старый смартфон в шкафу и какие альтернативы помогут извлечь из ненужного гаджета максимум пользы.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Хаски подходят для бега и спорта, маламуты для перевозки тяжёлых грузов
Технологии

Средняя цена модулей DDR4 достигла $5,947 — рост почти 7 % за неделю
Авто и мото

Автомеханик рассказал, где безопасно размещать гаджеты в салоне, чтобы не нарушать работу климат-контроля
Туризм

Осенние фестивали в России 2025: лучшие направления для поездок
УрФО

Эксперт: перебои с топливом на АЗС связаны с паникой водителей, а не дефицитом
ПФО

С марта 2026 года квитанции за капремонт будут приходить до 5 числа месяца
Авто и мото

Compre Rural: новый пикап John Deere объединит функции трактора и внедорожника
Садоводство

Правильное соседство растений с капустой помогает улучшить её рост и защиту от вредителей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet