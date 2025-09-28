Что будет с FIFA и Apex, если EA уйдёт в частные руки: расклады, которые пугают инвесторов

Electronic Arts снова в центре внимания инвесторов: компания может уйти с фондового рынка, если завершится сделка по приватизации на сумму около $50 млрд. По данным The Wall Street Journal, к переговорам подключились Silver Lake, Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) и другие крупные игроки. Это может стать крупнейшим выкупом в истории индустрии развлечений.

Что известно о сделке

Рост интереса к сделке сразу отразился на рынке — акции EA подорожали на 15 %. По слухам, официальное заявление может прозвучать уже на следующей неделе. Планируется, что инвесторы выкупят все ценные бумаги, включая доли частных акционеров. После этого компания перестанет торговаться на бирже и получит больше свободы для долгосрочного развития.

Зачем уходить с биржи

Подобные шаги предпринимают, когда бизнес считают недооценённым. Уход с публичного рынка позволяет руководству не зависеть от колебаний котировок и давления со стороны акционеров, сосредоточившись на продуктовых стратегиях. Для игровой индустрии, где проекты требуют многолетних инвестиций, такой формат управления может быть удобнее.

Саудовский след

Ключевую роль в переговорах играет Суверенный фонд Саудовской Аравии. В рамках стратегии Vision 2030 страна активно инвестирует в развлечения и киберспорт. Фонд уже вложился в EA, Take-Two, Activision Blizzard и Nintendo, приобрёл ESL FACEIT Group и купил мобильного издателя Scopely за $4,9 млрд. К 2030 году общий объём инвестиций в сектор может достичь $38 млрд.

Сравнение: громкие сделки игровой индустрии

Компания Сумма сделки Год Покупатель Activision Blizzard $68,7 млрд 2023 Microsoft Zynga $12,7 млрд 2022 Take-Two Scopely $4,9 млрд 2023 PIF Electronic Arts ~$50 млрд (ожидается) 2025 Silver Lake + PIF

Советы шаг за шагом: что это значит для игроков и инвесторов

Игрокам: в ближайшее время изменения в играх и сервисах EA вряд ли произойдут — сделки подобного масштаба реализуются годами. Инвесторам: после делистинга возможности торговать акциями EA исчезнут, стоит заранее решить, продавать ли бумаги или ждать выкупа. Партнёрам: возможен рост инвестиций в новые IP и развитие онлайн-сервисов, поскольку компания освободится от краткосрочного давления акционеров.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ждать резкого улучшения условий для игроков сразу после сделки.

Последствие: завышенные ожидания приведут к разочарованию.

Альтернатива: учитывать, что приватизация — это финансовый шаг, а не мгновенное обновление игр.

Ошибка: игнорировать роль PIF в сделке.

Последствие: недооценка геополитического влияния.

Альтернатива: отслеживать стратегию Vision 2030 и её влияние на мировую индустрию.

А что если сделка сорвётся?

Если переговоры не завершатся успехом, акции EA могут просесть после текущего роста. Однако интерес инвесторов к игровому сектору в целом сохранится, и компания может стать объектом новых предложений.

Плюсы и минусы приватизации для EA

Плюсы Минусы Гибкость в принятии решений Потеря публичной прозрачности Возможность долгосрочного планирования Отсутствие доступа к биржевому капиталу Поддержка крупных инвесторов Снижение ликвидности для частных акционеров

FAQ

Как это повлияет на будущие игры EA?

Разработчики смогут сосредоточиться на долгосрочных проектах, без давления квартальных отчётов.

Сколько займёт завершение сделки?

Крупные приватизационные сделки обычно занимают от нескольких месяцев до года.

Что будет с акциями частных инвесторов?

Все бумаги планируется выкупить по согласованной цене.

Мифы и правда

Миф: "После приватизации EA сразу станет выпускать больше игр".

Правда: изменения в продуктовой политике требуют времени.

Миф: "Саудовский фонд полностью получит контроль над EA".

Правда: сделка предполагает консорциум инвесторов, а не единоличное владение.

Миф: "Уход с биржи означает кризис в компании".

Правда: чаще это говорит о желании развиваться без давления рынка.

3 интересных факта

EA уже рассматривала варианты слияния и продажи в 2022 году, но переговоры не увенчались успехом. Саудовский PIF владеет долями в более чем 50 игровых компаниях по всему миру. Приватизация на $50 млрд выведет EA на второе место по масштабности сделок в игровой индустрии после покупки Activision Blizzard Microsoft.

