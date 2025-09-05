Новые правила для самокатов: где теперь нельзя ездить в Ростове

Власти Ростова-на-Дону приняли новые меры по регулированию использования электросамокатов. Как сообщил глава городской администрации Александр Скрябин в своём Telegram-канале, в центре города вводится запрет на их движение по тротуарам.

Что изменилось

На улице Большой Садовой и на территориях учебных заведений теперь запрещено ездить на электросамокатах.

В парках и скверах введено ограничение скорости — не более 12 км/ч.

Причины

По словам Скрябина, многие горожане продолжают оставлять самокаты в неположенных местах, мешая прохожим. Кроме того, движение по тротуарам создаёт риски для пешеходов.

"Поэтому мы начали тестирование новых мер. Так, вводится запрет на передвижение на самокатах по тротуарам на улице Большой Садовой и на территориях учебных заведений. В парках и скверах скорость ограничена до 12 км/ч", — заявил глава администрации.

Что дальше

Скрябин подчеркнул, что если ситуация не улучшится, к следующему сезону власти могут ввести ещё более строгие меры против нарушителей.