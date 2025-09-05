Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Электросамокаты
Электросамокаты
© commons.wikimedia.org by Pulux11 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Южный федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:34

Новые правила для самокатов: где теперь нельзя ездить в Ростове

Власти Ростова запретили ездить на электросамокатах у школ и вуЗов

Власти Ростова-на-Дону приняли новые меры по регулированию использования электросамокатов. Как сообщил глава городской администрации Александр Скрябин в своём Telegram-канале, в центре города вводится запрет на их движение по тротуарам.

Что изменилось

  • На улице Большой Садовой и на территориях учебных заведений теперь запрещено ездить на электросамокатах.

  • В парках и скверах введено ограничение скорости — не более 12 км/ч.

Причины

По словам Скрябина, многие горожане продолжают оставлять самокаты в неположенных местах, мешая прохожим. Кроме того, движение по тротуарам создаёт риски для пешеходов.

"Поэтому мы начали тестирование новых мер. Так, вводится запрет на передвижение на самокатах по тротуарам на улице Большой Садовой и на территориях учебных заведений. В парках и скверах скорость ограничена до 12 км/ч", — заявил глава администрации.

Что дальше

Скрябин подчеркнул, что если ситуация не улучшится, к следующему сезону власти могут ввести ещё более строгие меры против нарушителей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

С 1 сентября обучение в сфере культуры в Крыму начнут более 1,6 тысячи студентов 31.08.2025 в 20:59

Туризм и актёрское мастерство в одном списке: крымские вузы удивили конкурсами

В Крыму заметно вырос интерес к творческим профессиям: конкурс на многие специальности достигает почти девяти человек на место.

Читать полностью » КТК: Нефтяного загрязнения на черноморском побережье от Новороссийска до Анапы не обнаружено 30.08.2025 в 23:45

Экологическая вселенная: как ликвидировали последствия нефтеразлива под Новороссийском

Каспийский трубопроводный консорциум сообщил об отсутствии нефтяного загрязнения на черноморском побережье от села Южная Озереевка до заповедника Утриш и пляжей Анапы. По данным компании, визуальный контроль прибрежной полосы не выявил наличия нефти и нефтесодержащих пленок после инцидента с утечкой в акватории порта Новороссийск.

Читать полностью » Прогноз погоды в Крыму: высокая температура и туман продержатся до конца недели 30.08.2025 в 22:39

Сухо, но не безопасно: что скрывается за безоблачным прогнозом для Крыма

Погода в рекреспублике предсказывает высокие температуры и пожароопасные условия. Узнайте, как это повлияет на ваши планы и безопасность на открытом воздухе.

Читать полностью » Пожарные спасли четыре жилых дома от крупного пожара в Ростовской области 30.08.2025 в 21:12

На грани катастрофы: как огнеборцы спасли поселок под Ростовом от огненной стихии

Крупный пожар, возникший из-за возгорания сухой травы, успешно локализован в поселке Темерницком Ростовской области. По информации регионального главка МЧС, огонь с улицы Спортивной распространился на складскую территорию, создав реальную угрозу для жилых домов.

Читать полностью » Депутат Муртазаева: введение оценки за поведение улучшит дисциплину в школах Крыма и России 30.08.2025 в 20:34

Оценка за поведение в школах: как одна цифра может изменить всё

В республике обсуждают внедрение оценки за поведение в школах, которая будет важным стимулом для учеников и поможет улучшить дисциплину. Как это повлияет на образование?

Читать полностью » В Анапе начали демонтаж защитных барьеров от мазутного загрязнения 30.08.2025 в 19:53

Последний рубеж очистки: в Анапе извлекают тонны полипропиленовых сетей с пляжей

В Анапе приступили к заключительному этапу ликвидации последствий мазутного загрязнения — начались работы по демонтажу полипропиленовых защитных сетей на последних пяти километрах береговой линии. Операция проводится в районе от причала технополиса "Эра" до устья реки Можепсин, где до настоящего времени сохранялся защитный барьер.

Читать полностью » Крым, Донбасс, Кубань и другие регионы России под угрозой природных пожаров в сентябре 30.08.2025 в 18:19

Меры, которые помогут избежать трагедии: как подготовиться к природным пожарам в сентябре

Сентябрь принесёт высокие риски природных пожаров в России. Особую угрозу несут регионы юго-востока и Сибири.

Читать полностью » Нефтеразлив в акватории Новороссийска: терминал КТК приостановил работу после аварии 29.08.2025 в 23:46

Экологический инцидент в Черном море: при погрузке танкера в Новороссийске произошел разлив нефти

В акватории порта Новороссийск произошел разлив нефти на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Инцидент случился во время погрузочных операций на танкер через шланги выносного причального устройства КТК-2. Как сообщает пресс-служба консорциума, причина аварии в настоящее время устанавливается.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Джон Траволта выставил на продажу дом с частным аэропортом во Флориде за 10 млн долларов
Авто и мото

Reuters: рабочие Hyundai начали забастовки на заводах в Южной Корее
Культура и шоу-бизнес

Ефим Шифрин рассказал об использовании искусственного интеллекта в учебе и соцсетях
Питомцы

Декоративные кролики отличаются от обычных: причины по данным зоологов университета
Авто и мото

Автостат: продажи Toyota в России в августе 2025 года выросли на 96%
ДФО

Автостат: запрет праворульных автомобилей на Дальнем Востоке невозможен
Красота и здоровье

Тренировка баланса как профилактика старения: рекомендации неврологов
Красота и здоровье

Сомнолог Новиков: хронический недосып повышает уровень грелина и вызывает ночной аппетит
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet