Олег Белов Опубликована сегодня в 18:53

Вблизи школ и поликлиник — ни колёс: новые ограничения могут изменить города

В России предлагают запретить электросамокаты рядом со школами и детскими садами

В России предлагают ввести полный запрет на движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) рядом с местами, где особенно много детей. Под ограничения могут попасть территории возле школ, детских садов, училищ, поликлиник и других учреждений.

Кто выступил с инициативой

Идею выдвинул депутат муниципального образования Санкт-Петербурга (посёлок Шушары), а также председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Обращение он направил начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения России Михаилу Черникову.

Аргументы депутата

По словам Ветрова, электросамокаты остаются одной из наиболее острых проблем на дорогах и тротуарах российских городов. Особенно тревожно их использование вблизи детских объектов, где возрастает риск несчастных случаев.

Дополнительные меры

Помимо запрета на движение, депутат предложил также:

  • ограничить парковку электросамокатов около школ и детсадов,

  • запретить работу сервисов аренды в непосредственной близости от детских учреждений.

Руководителя детского лагеря на Вологодчине привлекут к суду за падение ворот на ребенка 29.08.2025 в 23:24

Уголовное дело за халатность: незакрепленные футбольные ворота травмировали школьника

В Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя детского лагеря в селе Сямжа, где в мае 2025 года произошел несчастный случай с девятилетним ребенком. По данным регионального управления СК, футбольные ворота, не закрепленные надлежащим образом, упали на мальчика во время проведения лагерных мероприятий.

Читать полностью » Досрочное голосование на выборах губернатора Архангельской области охватит отдаленные арктические территории 28.08.2025 в 23:32

От маяков до архипелага: как организовано голосование для жителей труднодоступных районов Поморья

В Архангельской области определены территории, где с 30 августа по 11 сентября 2025 года пройдет досрочное голосование на выборах губернатора. Как сообщили в региональной избирательной комиссии, особое внимание уделяется обеспечению избирательных прав граждан, проживающих или работающих в труднодоступных местностях, включая арктические районы.

Читать полностью » На Соловецких островах построили современную больницу после 15 лет ожидания 27.08.2025 в 23:53

Чудв Арктике: как на Соловках появилась больница с соляной пещерой для жителей и туристов

На Соловецком архипелаге завершено строительство современной больницы, которая станет единственным медицинским учреждением такого уровня в арктическом регионе. Новый больничный комплекс, возведенный в рамках программы развития архипелага к 600-летию Соловецкого монастыря, примет пациентов уже этой осенью.

Читать полностью » С 1 сентября в Петербурге вводятся ограничения на ночную продажу алкоголя в 27.08.2025 в 19:18

Барная революция: как новые правила торговли алкоголем ударят по питерским заведениям

С 1 сентября в Санкт-Петербурге вступают в силу новые правила продажи алкоголя в заведениях, расположенных в жилых домах. Так называемые "наливайки" теперь смогут торговать спиртным только с 11:00 до 22:00. Исключение сделают для баров и ресторанов, которые войдут в специальный городской реестр.

Читать полностью » РБК: Полпред президента в СЗФО Александр Гуцан может возглавить Генпрокуратуру РФ 25.08.2025 в 23:08

Стало известно, кто заменит Краснова в кресле генпрокурора страны

Полномочный представитель президента в Северо-западном федеральном округе Александр Гуцан рассматривается в качестве основного кандидата на должность генерального прокурора России. Это решение связано с подачей действующим генпрокурором Игорем Красновым заявления на пост председателя Верховного суда, где он стал единственным претендентом.

Читать полностью » РЖД удвоили число мест в 24.08.2025 в 21:26

Авиационный коллапс в Пулково: как РЖД спасают пассажиров

В ответ на массовые задержки и отмены рейсов в петербургском аэропорту Пулково компания "Российские железные дороги" приняла экстренные меры по увеличению перевозочных мощностей на направлении Санкт-Петербург — Москва. Как сообщается в официальном Telegram-канале перевозчика, количество мест в высокоскоростных поездах "Сапсан" было удвоено.

Читать полностью » В Мурманской области введены временные ограничения скорости мобильного интернета 24.08.2025 в 14:30

Вынужденные меры: почему на Кольском полуострове замедлили мобильный интернет

В Мурманской области введены временные ограничения скорости передачи данных в сетях мобильной связи. Соответствующее решение принято на основании положений федерального законодательства в области связи и обеспечения безопасности. Как сообщает оперативный штаб региона, меры реализуются в соответствии с мотивированными решениями уполномоченных органов.

Читать полностью » Проект крупного деревообрабатывающего комплекса на Вологодчине одобрен экспертами 23.08.2025 в 23:25

Новый импульс для экономики: в Верховажском районе планируют построить современное производство OSB-плит

Значительный инвестиционный проект в сфере лесоперерабатывающей промышленности Вологодской области успешно преодолел важный административный этап. Проектная документация на строительство современного лесопильно-деревообрабатывающего предприятия в Верховажском районе получила положительное заключение государственной экспертизы.

Читать полностью »

