Вблизи школ и поликлиник — ни колёс: новые ограничения могут изменить города

В России предлагают ввести полный запрет на движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) рядом с местами, где особенно много детей. Под ограничения могут попасть территории возле школ, детских садов, училищ, поликлиник и других учреждений.

Кто выступил с инициативой

Идею выдвинул депутат муниципального образования Санкт-Петербурга (посёлок Шушары), а также председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Обращение он направил начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения России Михаилу Черникову.

Аргументы депутата

По словам Ветрова, электросамокаты остаются одной из наиболее острых проблем на дорогах и тротуарах российских городов. Особенно тревожно их использование вблизи детских объектов, где возрастает риск несчастных случаев.

Дополнительные меры

Помимо запрета на движение, депутат предложил также: