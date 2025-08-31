Дзюба просит усиление, но тренер продолжает сдерживать его на поле

Форвард тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба не играет в матчах Кубка России. Главный тренер команды, Заур Тедеев, объяснил это заботой о здоровье игрока.

Тедеев признал, что Дзюба всегда стремится выйти на поле, но тренер предпочитает осторожность, особенно учитывая возраст футболиста. "Дзюба всегда рвется играть в футбол. Но я ему говорю одну простую вещь: нагрузку в процессе игры контролировать намного сложнее, чем в тренировке", — отметил специалист.

После поражения от ЦСКА (1:3) в шестом туре Российской премьер-лиги Дзюба выразил недовольство состоянием команды. Он обратился к руководству клуба с вопросом, не хотите ли вылететь в ФНЛ, и уточнил: "Где усиление?".

Дзюбе исполнилось 37 лет 22 августа, и в этом сезоне он пока не участвовал в матчах Кубка России. Однако в шести играх чемпионата он успел забить три гола и отдать две голевые передачи.