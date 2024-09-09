Дзюба объяснил, зачем он пнул игрока «Амкала»

Российский нападающий Артем Дзюба выразил свое мнение о конфликте, возникшем во время матча любительского турнира между командами Mandalorian и "Амкал". Из-за инцидента игроки соперников отказались продолжать матч и ушли с поля.

В интервью Телеграм-каналу 13KaiTeam Дзюба рассуждал, заслуживает ли их команда победу со счетом 7:0, учитывая, что оставшиеся на поле игроки "Амкала" не сопротивлялись.

Футболист напомнил, что его конфликт с Антоном Карповым был вызван не только его действиями.

"Они ведут себя отвратительно. При моих детях посылают меня и половину команды. Это недопустимо", — прокомментировал Дзюба.

Напомним, что в ходе матча Карпов заступился за пострадавшего от столкновения игрока и грубо высказался о Дзюбе используя нецензурные выражения. В ответ Артем ударил его, но судья не назначил наказание, поэтому "Амкал" отказался завершать игру.

Игра была частью "Т-лиги уличного футбола".

На данный момент Дзюба остается без клуба. В конце мая "Локомотив" не стал продлевать с ним контракт, и теперь скандальный футболист ищет новую команду. Недавно он отпраздновал свой 36-й день рождения, но пока не намерен завершать карьеру игрока.

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