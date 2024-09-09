Дзюба объяснил, зачем он пнул игрока «Амкала»

Российский нападающий Артем Дзюба выразил свое мнение о конфликте, возникшем во время матча любительского турнира между командами Mandalorian и "Амкал". Из-за инцидента игроки соперников отказались продолжать матч и ушли с поля.
В интервью Телеграм-каналу 13KaiTeam Дзюба рассуждал, заслуживает ли их команда победу со счетом 7:0, учитывая, что оставшиеся на поле игроки "Амкала" не сопротивлялись.
Футболист напомнил, что его конфликт с Антоном Карповым был вызван не только его действиями.
"Они ведут себя отвратительно. При моих детях посылают меня и половину команды. Это недопустимо", — прокомментировал Дзюба.
Напомним, что в ходе матча Карпов заступился за пострадавшего от столкновения игрока и грубо высказался о Дзюбе используя нецензурные выражения. В ответ Артем ударил его, но судья не назначил наказание, поэтому "Амкал" отказался завершать игру.
Игра была частью "Т-лиги уличного футбола".
На данный момент Дзюба остается без клуба. В конце мая "Локомотив" не стал продлевать с ним контракт, и теперь скандальный футболист ищет новую команду. Недавно он отпраздновал свой 36-й день рождения, но пока не намерен завершать карьеру игрока.
Фото: Freepik.com
ЦИК Молдавии обвиняют в поддержке Санду
Депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер обвинила Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Молдавии в том, что она стала инструментом манипуляций, используемым властями для продвижения интересов действующего президента Майи Санду.
Аналитик Латифоглу: Турция выйдет из состава НАТО в ближайшие годы
Турция в ближайшие годы обязательно выйдет из НАТО. Выход Анкары из Североатлантического альянса предсказал турецкий аналитик Серхат Латифоглу, сообщает РИА Новости.
Авиабилеты в Сочи в бархатный сезон резко подешевели
Согласно аналитикам из Авиасейлс, в бархатный сезон цены на перелеты в Сочи и обратно снизились в сравнении с августом. Эксперты также провели исследование стоимости авиабилетов из разных городов России.
Контрабандисты используют яхты с польским флагом для перевозки наркотиков
Международные криминальные организации активно применяют яхты, зарегистрированные под польским флагом, для транспортировки наркотиков из Южной Америки в Европу, сообщает Financial Times со ссылкой на данные ООН и Центра анализа морских операций (MAOC-N).