Фруктовая видимость, сахарная реальность: бабл-ти оказался совсем не "легким"

Яркие шарики в напитках бабл-ти — джус-боллы — давно завоевали популярность среди детей и взрослых. Они выглядят привлекательно, приятно лопаются во рту и создают ощущение фруктовой свежести. Однако не всё так безоблачно. Преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Анна Шубина в беседе с "Лентой.ру" рассказала, чем на самом деле могут быть опасны джус-боллы.

Что такое джус-боллы и как их делают

В идеале джус-боллы состоят из натуральных компонентов. Оболочка изготавливается с применением альгинатов — солей альгиновой кислоты, полученной из бурых морских водорослей (например, ламинарии). Этот натуральный полисахарид полезен для здоровья, широко используется в медицине и пищевой промышленности.

Внутри оболочки — фруктовый сок или его концентрат. Казалось бы, что может пойти не так?

Где начинается опасность

Проблема — в недобросовестных производителях, которые ради удешевления производства добавляют в джус-боллы:

искусственные красители, например:

E102 (тартразин) — жёлтый синтетический краситель, может вызывать аллергии;

E129 (Красный очаровательный АС) — ассоциируется с гиперактивностью у детей;

ароматизаторы и консерванты;

бензоат натрия (E211) — при сочетании с витамином C способен образовывать токсичный бензол.

"Такие компоненты могут негативно повлиять на здоровье, особенно при регулярном употреблении", — предостерегает Шубина.

Сахар — скрытый враг бабл-ти

Отдельного внимания заслуживает уровень сахара в напитках с джус-боллами:

Одна порция может содержать до 10 чайных ложек сахара.

Это почти вся дневная норма: ВОЗ рекомендует не превышать 6 чайных ложек в сутки, максимум — 12.

Избыток сахара чреват:

нарушением работы поджелудочной железы;

увеличением массы тела;

кариесом;

повышенным риском диабета второго типа.

Кому особенно стоит быть осторожными

Напитки с джус-боллами не рекомендуются:

детям (из-за гиперактивности и риска аллергии),

людям с диабетом или преддиабетом,

тем, кто следит за уровнем сахара и весом.

Если в составе указаны красители с индексами Е102, Е129, а также бензоат натрия, стоит отказаться от покупки.

Альтернатива: домашние джус-боллы

Те, кто хочет обезопасить себя, могут попробовать приготовить джус-боллы самостоятельно — из натуральных соков и качественного пищевого желатина или агар-агара без добавок. Это позволит контролировать состав и уровень сахара.