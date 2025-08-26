Фруктовая видимость, сахарная реальность: бабл-ти оказался совсем не "легким"
Яркие шарики в напитках бабл-ти — джус-боллы — давно завоевали популярность среди детей и взрослых. Они выглядят привлекательно, приятно лопаются во рту и создают ощущение фруктовой свежести. Однако не всё так безоблачно. Преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Анна Шубина в беседе с "Лентой.ру" рассказала, чем на самом деле могут быть опасны джус-боллы.
Что такое джус-боллы и как их делают
В идеале джус-боллы состоят из натуральных компонентов. Оболочка изготавливается с применением альгинатов — солей альгиновой кислоты, полученной из бурых морских водорослей (например, ламинарии). Этот натуральный полисахарид полезен для здоровья, широко используется в медицине и пищевой промышленности.
Внутри оболочки — фруктовый сок или его концентрат. Казалось бы, что может пойти не так?
Где начинается опасность
Проблема — в недобросовестных производителях, которые ради удешевления производства добавляют в джус-боллы:
искусственные красители, например:
- E102 (тартразин) — жёлтый синтетический краситель, может вызывать аллергии;
- E129 (Красный очаровательный АС) — ассоциируется с гиперактивностью у детей;
- ароматизаторы и консерванты;
- бензоат натрия (E211) — при сочетании с витамином C способен образовывать токсичный бензол.
"Такие компоненты могут негативно повлиять на здоровье, особенно при регулярном употреблении", — предостерегает Шубина.
Сахар — скрытый враг бабл-ти
Отдельного внимания заслуживает уровень сахара в напитках с джус-боллами:
- Одна порция может содержать до 10 чайных ложек сахара.
- Это почти вся дневная норма: ВОЗ рекомендует не превышать 6 чайных ложек в сутки, максимум — 12.
Избыток сахара чреват:
- нарушением работы поджелудочной железы;
- увеличением массы тела;
- кариесом;
- повышенным риском диабета второго типа.
Кому особенно стоит быть осторожными
Напитки с джус-боллами не рекомендуются:
- детям (из-за гиперактивности и риска аллергии),
- людям с диабетом или преддиабетом,
- тем, кто следит за уровнем сахара и весом.
Если в составе указаны красители с индексами Е102, Е129, а также бензоат натрия, стоит отказаться от покупки.
Альтернатива: домашние джус-боллы
Те, кто хочет обезопасить себя, могут попробовать приготовить джус-боллы самостоятельно — из натуральных соков и качественного пищевого желатина или агар-агара без добавок. Это позволит контролировать состав и уровень сахара.
