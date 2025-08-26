Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Чай - bubble tea с шариками тапиоки
Чай - bubble tea с шариками тапиоки
© Designed be Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:26

Фруктовая видимость, сахарная реальность: бабл-ти оказался совсем не "легким"

Химик Шубина: джус-боллы в бабл-ти могут содержать опасные красители и консерванты

Яркие шарики в напитках бабл-ти — джус-боллы — давно завоевали популярность среди детей и взрослых. Они выглядят привлекательно, приятно лопаются во рту и создают ощущение фруктовой свежести. Однако не всё так безоблачно. Преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Анна Шубина в беседе с "Лентой.ру" рассказала, чем на самом деле могут быть опасны джус-боллы.

Что такое джус-боллы и как их делают
В идеале джус-боллы состоят из натуральных компонентов. Оболочка изготавливается с применением альгинатов — солей альгиновой кислоты, полученной из бурых морских водорослей (например, ламинарии). Этот натуральный полисахарид полезен для здоровья, широко используется в медицине и пищевой промышленности.

Внутри оболочки — фруктовый сок или его концентрат. Казалось бы, что может пойти не так?

Где начинается опасность
Проблема — в недобросовестных производителях, которые ради удешевления производства добавляют в джус-боллы:

искусственные красители, например:

  • E102 (тартразин) — жёлтый синтетический краситель, может вызывать аллергии;
  • E129 (Красный очаровательный АС) — ассоциируется с гиперактивностью у детей;
  • ароматизаторы и консерванты;
  • бензоат натрия (E211) — при сочетании с витамином C способен образовывать токсичный бензол.

"Такие компоненты могут негативно повлиять на здоровье, особенно при регулярном употреблении", — предостерегает Шубина.

Сахар — скрытый враг бабл-ти
Отдельного внимания заслуживает уровень сахара в напитках с джус-боллами:

  • Одна порция может содержать до 10 чайных ложек сахара.
  • Это почти вся дневная норма: ВОЗ рекомендует не превышать 6 чайных ложек в сутки, максимум — 12.

Избыток сахара чреват:

  • нарушением работы поджелудочной железы;
  • увеличением массы тела;
  • кариесом;
  • повышенным риском диабета второго типа.

Кому особенно стоит быть осторожными
Напитки с джус-боллами не рекомендуются:

  • детям (из-за гиперактивности и риска аллергии),
  • людям с диабетом или преддиабетом,
  • тем, кто следит за уровнем сахара и весом.

Если в составе указаны красители с индексами Е102, Е129, а также бензоат натрия, стоит отказаться от покупки.

Альтернатива: домашние джус-боллы
Те, кто хочет обезопасить себя, могут попробовать приготовить джус-боллы самостоятельно — из натуральных соков и качественного пищевого желатина или агар-агара без добавок. Это позволит контролировать состав и уровень сахара.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как запечь картофель в фольге: советы по выбору ингредиентов и времени приготовления сегодня в 14:40

Запеченный картофель: будьте готовы к неожиданным последствиям его восхитительного вкуса

Узнайте, как легко и быстро приготовить запеченный картофель в фольге! Этот простой гарнир идеально подойдет к любому блюду и удивит вас своим вкусом.

Читать полностью » Куриная грудка: как правильно готовить в аэрогриле для сочности и вкуса сегодня в 14:17

Почему 90% хозяек неправильно готовят куриную грудку: ошибка, которая лишает блюдо сочности

Узнайте, как приготовить сочную куриную грудку в аэрогриле с хрустящей корочкой. Легкий и полезный рецепт для обеда или ужина!

Читать полностью » Шоколад с белыми пятнами безопасен для еды — мнение экспертов сегодня в 14:17

На вид — испорченный, на вкус — тот же самый: шоколад пугает белыми пятнами

Белые пятна на шоколаде — это не плесень. Разбираем, что такое блум, почему он появляется и как хранить шоколад, чтобы сохранить вкус и текстуру.

Читать полностью » Росстат: отгрузки картофеля в России в июле сократились на 22,3% сегодня в 14:03

Картошка есть, доходов нет: как фермеры теряют интерес к культуре

Картофель в России снова под давлением: урожай снижается, импорт растёт, а фермеры теряют интерес к культуре. Чем может обернуться сезон?

Читать полностью » Как приготовить кекс с изюмом: пошаговый рецепт от кулинаров сегодня в 12:14

Ошибка, которая делает кекс сухим: 90% хозяек делают это с маслом

Идеальный классический кекс с изюмом: хрустящая корочка, нежная мякоть, аромат ванили. Простой рецепт для уютного чаепития или праздника. Удивите близких!

Читать полностью » Ингредиенты для пирога Зебра: что нужно для приготовления десерта сегодня в 13:05

Доступный кулинарный шедевр: как пирог Зебра может стать вашим спасением на празднике

Полосатый пирог "Зебра" на молоке — простой рецепт с эффектным результатом. Идеально для семейной готовки и украшения стола. Удивите близких!

Читать полностью » Приготовление салата с яйцами и солёными огурцами: пошаговая инструкция сегодня в 12:59

Вкус, который покоряет с первой ложки: магия сочетания хруста, копчёностей и сыра

Идеальный салат на ужин или перекус: пекинская капуста, копчёная курица, сыр и солёные огурцы. Готовится за 15 минут, покоряет вкусом и сытностью. Попробуйте!

Читать полностью » Пошаговое руководство по приготовлению салата Сказка для праздника сегодня в 12:11

Салат, который вызовет восторг у ваших близких: создайте атмосферу праздника

Узнайте, как приготовить невероятно вкусный и красивый салат "Сказка" с курицей и шампиньонами. Простые ингредиенты, эффектная подача — идеально для праздника!

Читать полностью »

Новости
Садоводство

ФНС: сараи, теплицы и бани до 50 кв. м освободили от налога на имущество
Дом

Белый уксус и сода помогают убрать запах плесени с полотенец
Питомцы

Полиция Астрахани нашла похищенного породистого шпица и вернула хозяйке
Наука и технологии

Астрономы обнаружили невидимый объект, который бросает вызов существующим классификациям
ПФО

В гордуме предложили выдавать продуктовые наборы будущим контрактникам
Культура и шоу-бизнес

Spotify запустит функцию личных сообщений внутри приложения
Авто и мото

Штрафы для владельцев пикапов: что нужно знать о дорожных правилах
Дом

Эксперты: хлорный отбеливатель убивает тараканов, но не уничтожает их гнёзда
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru