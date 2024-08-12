Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высказал мнение, что операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области была неразумной.
Эксперт отметил, что Украина столкнулась с серьезным дефицитом личного состава, который усугубляется нехваткой вооружения, техники и транспортных средств по сравнению с прошлым годом. По его словам, без этих ресурсов невозможно поддерживать какие-либо военные операции.
Джонсон подчеркнул, что главный вопрос заключается в наличии у Украины ресурсов, людских сил и географических позиций для достижения победы. По его мнению, Украина не обладает этими факторами и находится в политическом тупике.
Напомним, что утром 6 августа ВСУ предприняли попытку захвата участка территории Суджанского района Курской области. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что российские военные остановили продвижение противника. Он выразил уверенность, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на государственную границу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях был введен режим контртеррористической операции. В Курской области также действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.
Ранее российский лидер заявил, что противник получит адекватный ответ, и все задачи, стоящие перед Россией, будут выполнены.
Фото: www. president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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