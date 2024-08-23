Суд взыскал долг по ЖКХ с бывшего капитана «Спартака» Георгия Джикии

В московском суде было принято решение о взыскании задолженности за услуги ЖКХ с бывшего капитана футбольного клуба "Спартак" Георгия Джикии. Сумма долга Джикии не была раскрыта в судебных документах.
Решение вынес мировой судья судебного участка № 160 в районе Покровское-Стрешнево, который издал два приказа о взыскании задолженности с экс-футболиста "Спартака". Информация об этом была опубликована в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции.
Георгий Джикия, завершивший свой контракт с командой в конце прошлого сезона, на данный момент еще не подписал новый контракт с другим клубом. Джикия присоединился к "Спартаку" из пермского "Амкара" в декабре 2016 года и дебютировал за клуб 9 апреля 2017 года в Уфе. За время своей карьеры в "Спартаке" защитник завоевал титул чемпиона России (2016/17), а также Кубок (2021/22) и Суперкубок России (2017). В национальной сборной Джикия провел 44 матча и забил два мяча.
Фото: fc-zenit.ru/Vyacheslav Yevdokimov (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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