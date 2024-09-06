Российский защитник Джикия не заинтересовал турецкие клубы из-за запросов по зарплате

Стало известно, почему бывший защитник "Спартака" Георгий Джикия на данный момент остается без клуба. По данным Sport24, клубы из Турции и ОАЭ не готовы удовлетворить его запросы по зарплате.
"Турецкие клубы отказались от подписания Георгия из-за его чрезмерных финансовых требований. Защитник был предложен клубам из ОАЭ, таким как "Аль-Вахда", "Аль-Айн", "Шарджа", "Шабаб Аль-Ахли" и другим. Джикия хочет зарабатывать около 800 тысяч евро плюс бонусы. На данный момент клубы из ОАЭ не начали переговоры с игроком. Также ситуацию внимательно отслеживает махачкалинское "Динамо", готовое ждать Джикию до конца трансферного окна, которое закрывается 12 сентября", — сообщил источник, знакомый с ситуацией Sport24.
Ранее в ряде отечественных СМИ сообщалось о возможном продолжении карьеры Джикии в Греции.
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