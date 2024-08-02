Выпустили в него несколько пуль: сына Армена Джигарханяна хотели убить в Лас-Вегасе

Сына Армена Джигарханяна чуть не застрелили в центре Лас-Вегаса

Сын ныне покойного советского и российского актёра Армена Джигарханяна Степан проживает в США, иногда приезжает и в Россию. Однако, по всей видимости, в Америке его жизни угрожает опасность.

Недавно на Степана Джигарханяна было совершено покушение. В самом центре Лас-Вегаса — города, известного своими казино и другими увеселительными заведениями — 58-летнего актёра обстреляли неизвестные. По словам Степана, преступники выпустили в него несколько пуль, одна из которых достигла цели.

"Вторая пуля попала мне в голову, но, к счастью, прошла по касательной", — рассказал он.

Степан Джигарханян получил медицинскую помощь в клинике и был отпущен домой. Теперь ему предстоит реабилитация после пулевого ранения в голову.

Фото: YouTube канал Mediametrics Live 2/Скриншот видео YouTube канала Mediametrics Live 2(public domain)