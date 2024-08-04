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Хейли Бибер тратит десятки миллионов на частные перелеты
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Стало известно на что Хейли Бибер тратит гонорары Джастина Бибера

Хейли Бибер тратит десятки миллионов на частные перелеты

Поклонники звёздной пары Джастина и Хейли Бибер гадают, почему певец оставлял беременную жену ради выступления на свадьбе века. И вот выяснилась настоящая причина.

Оказывается, Джастин вынужден много работать, так как даже его гонорары не покрывают потребности супруги. Хейли — большая транжирка, она потратила десятки миллионов нанимая чартеры для перелётов по всему миру, может заказать джет, чтобы слетать на маникюр к любимому мастеру.

Кроме того, модель порвала тесные отношения с родными и близкими и полностью полагается на мужа. Джастин вынужден всё своё время проводить с беременной женой.

"Он довольно несчастен сейчас, потому что Хейли полностью взяла контроль над ним. Он просто потерял себя, у него больше нет креатива и вдохновения", — заявил анонимный источник.

Фото: YouTube канал The Hollywood Fix/Скриншот видео YouTube канала The Hollywood Fix(public domain)

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