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Военнослужащий готовится к унитожению БПЛА ночью
Военнослужащий готовится к унитожению БПЛА ночью
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Главная / Нижегородская область
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 11:08

Ночная тишина взорвалась над Дзержинском: последствия масштабного налета беспилотников оказались пугающими

В ночь на 11 сентября Дзержинск подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Падающие фрагменты дронов нанесли повреждения частным и многоквартирным домам, а также припаркованным автомобилям. В общей сложности над регионом силами ПВО нейтрализован 51 дрон самолетного типа. Об этом сообщает ИА "В городе N".

Местные жители сообщали о громких взрывах в небе над городом. Предварительные отчеты подтверждают отсутствие погибших и раненых, однако городская инфраструктура получила частичные разрушения.

"Обломков много, оценка ущерба продолжается, на местах инцидентов работают экстренные службы. Жителям, чье имущество пострадало, окажем необходимую помощь и поддержку", — рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Специалисты профильных ведомств продолжают обследовать территорию для уточнения масштабов повреждений. Властям предстоит сформировать списки пострадавших домовладений и автомобилей. Региональное правительство обещает компенсировать ущерб гражданам, чье имущество пострадало в результате налета.

Ночные события внесли коррективы в работу авиатранспорта. В аэропорту Нижнего Новгорода вводились временные ограничения на прием и отправку рейсов, что привело к изменениям в графике полетов. В настоящее время аэропорт возвращается к штатному режиму работы.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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