© freepik.com is licensed under public domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:11

Сладкая ловушка: кому дыня может серьёзно навредить

Врач Тен объяснила, кому нельзя есть дыню и в каких случаях она опасна

Летняя дыня кажется безопасным и полезным продуктом, но в ряде случаев её употребление может нанести вред. Об этом рассказала терапевт Зарема Тен в интервью РИА Новости.

Кому дыня противопоказана
По словам врача, от употребления дыни стоит отказаться при следующих состояниях:

  • почечная недостаточность — из-за высокого содержания калия и необходимости строгого контроля жидкости и электролитов;
  • индивидуальная непереносимость фруктозы;
  • аллергия на дыню или перекрестная аллергия;
  • дети до 3 лет — из-за риска аллергии и проблем с перевариванием.

Дыня и диабет
При сахарном диабете продукт допустим только в строгом ограничении:

  • 50-100 г в день;
  • исключительно с разрешения эндокринолога и в рамках общего плана питания;
  • небольшими порциями, не натощак;
  • после употребления обязателен контроль уровня сахара в крови.

Заболевания ЖКТ
Дыню не рекомендуют в период обострения:

  • гастрита,
  • язвы желудка и двенадцатиперстной кишки,
  • панкреатита,
  • холецистита,
  • колита,
  • синдрома раздраженного кишечника.

В состоянии стойкой ремиссии дыню можно есть крайне осторожно — не более 100 г в день и только после основного приёма пищи.

