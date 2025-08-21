Сладкая ловушка: кому дыня может серьёзно навредить

Летняя дыня кажется безопасным и полезным продуктом, но в ряде случаев её употребление может нанести вред. Об этом рассказала терапевт Зарема Тен в интервью РИА Новости.

Кому дыня противопоказана

По словам врача, от употребления дыни стоит отказаться при следующих состояниях:

почечная недостаточность — из-за высокого содержания калия и необходимости строгого контроля жидкости и электролитов;

индивидуальная непереносимость фруктозы;

аллергия на дыню или перекрестная аллергия;

дети до 3 лет — из-за риска аллергии и проблем с перевариванием.

Дыня и диабет

При сахарном диабете продукт допустим только в строгом ограничении:

50-100 г в день;

исключительно с разрешения эндокринолога и в рамках общего плана питания;

небольшими порциями, не натощак;

после употребления обязателен контроль уровня сахара в крови.

Заболевания ЖКТ

Дыню не рекомендуют в период обострения:

гастрита,

язвы желудка и двенадцатиперстной кишки,

панкреатита,

холецистита,

колита,

синдрома раздраженного кишечника.

В состоянии стойкой ремиссии дыню можно есть крайне осторожно — не более 100 г в день и только после основного приёма пищи.