Сладкая ловушка: кому дыня может серьёзно навредить
Летняя дыня кажется безопасным и полезным продуктом, но в ряде случаев её употребление может нанести вред. Об этом рассказала терапевт Зарема Тен в интервью РИА Новости.
Кому дыня противопоказана
По словам врача, от употребления дыни стоит отказаться при следующих состояниях:
- почечная недостаточность — из-за высокого содержания калия и необходимости строгого контроля жидкости и электролитов;
- индивидуальная непереносимость фруктозы;
- аллергия на дыню или перекрестная аллергия;
- дети до 3 лет — из-за риска аллергии и проблем с перевариванием.
Дыня и диабет
При сахарном диабете продукт допустим только в строгом ограничении:
- 50-100 г в день;
- исключительно с разрешения эндокринолога и в рамках общего плана питания;
- небольшими порциями, не натощак;
- после употребления обязателен контроль уровня сахара в крови.
Заболевания ЖКТ
Дыню не рекомендуют в период обострения:
- гастрита,
- язвы желудка и двенадцатиперстной кишки,
- панкреатита,
- холецистита,
- колита,
- синдрома раздраженного кишечника.
В состоянии стойкой ремиссии дыню можно есть крайне осторожно — не более 100 г в день и только после основного приёма пищи.
