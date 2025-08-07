Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:16

Натуральный эритрит вместо фруктозы: почему дыня подходит даже тем, кому нельзя сладкое

Диетолог объяснила, чем дыня полезна для микрофлоры кишечника и выведения жидкости

Знаете ли вы, что дыня способна не только утолить жажду в летний зной, но и помочь организму справиться с отеками? И это — не народная мудрость, а научно обоснованное мнение. В беседе с радио Sputnik врач-диетолог Татьяна Жаровская рассказала, чем дыня полезна и кому она может быть особенно рекомендована.

Калий вместо натрия: почему дыня так эффективна против отеков
Как объясняет диетолог, в межклеточном пространстве нашего организма накапливается большое количество натрия. Именно он, задерживая воду, провоцирует отеки. Чтобы восстановить баланс, клеткам необходим калий — и дыня является его отличным источником.

"Дыня — хороший продукт, например, для борьбы с отечностью, опять же за счёт минерального состава", — отмечает Татьяна Жаровская.

Польза для пищеварения: необычный сахар в составе
Но это ещё не всё. Дыня полезна и для кишечника. В отличие от многих других фруктов, она не содержит избытка фруктозы, а вместо неё - натуральный дынный сахар, эритрит. Это вещество не только снижает вздутие живота, но и помогает нормализовать микрофлору.

"Её рекомендуют тем, у кого есть проблемы с кишечником, поскольку вместо избыточного количества фруктозы в дыне находится дынный сахар — эритрит, который способствует нормализации микробиомы и снижению вздутия в животе", — добавила врач.

Кому стоит быть осторожнее?
Несмотря на очевидные плюсы, дыня подходит не всем. Людям с индивидуальной непереносимостью или ферментной недостаточностью от неё лучше отказаться. Более того, даже полезные продукты могут навредить, если есть их без меры.

Диетолог напоминает: "Любой продукт, не исключая дыню, в большом количестве становится вредным".
Оптимальная суточная норма — от 250 до 350 граммов.

