Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
поза Baby Cobra в йоге
поза Baby Cobra в йоге
© flickr. com by Famartin is licensed under CC-BY-SA-4.0
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 16:10

Три движения вместо длинной зарядки: как разбудить мышцы без растяжки

Физиотерапевты рассказали, как выполнить разминку за три минуты перед основной тренировкой

В современном ритме жизни полноценная разминка кажется мелочью, на которую легко махнуть рукой. Но именно она запускает мышцы и суставы, помогает телу подготовиться к нагрузке и даже может заменить короткую тренировку, если времени мало. Несколько минут простых движений значительно меняют самочувствие, делая тело свободнее и легче.

Зачем нужна динамическая разминка

Разогрев перед занятием повышает эластичность мышц, улучшает координацию и снижает риск травм. В отличие от статической растяжки, динамические связки позволяют задействовать сразу несколько групп мышц. Это особенно важно для тех, кто тренируется дома без сложного оборудования.

Три упражнения, собранные в короткий комплекс, прокачивают верх и низ тела, включают мышцы кора и делают суставы подвижнее. Достаточно трёх минут, чтобы почувствовать результат.

Советы шаг за шагом

  1. Начните с лёгкой суставной гимнастики. Покрутите шею, сделайте повороты корпуса, круговые движения руками и ногами. Это разогреет связки.

  2. Перейдите к первой связке: "Присед и три перехода". Здесь вы совмещаете приседание, упор лёжа, мягкое растяжение плеч и шаги ногой вперёд. Движение требует концентрации, но придаёт бодрость.

  3. Затем выполните "Обезьянью ходьбу". Сидя на корточках, перемещайтесь вперёд, меняя руки и ноги. Эта техника хорошо работает на подвижность тазобедренных суставов.

  4. Завершите комплекс "Ленивой ящерицей". Это своеобразное сочетание отжимания и растяжки с переходами ног вперёд. Упражнение укрепляет корпус и плечи, развивает гибкость бедра.

Если вы используете этот комплекс как разминку, выполняйте каждое движение по 60 секунд. Отдых регулируйте сами, но не затягивайте паузы дольше минуты. Для полноценной мини-тренировки сделайте 2-3 круга с отдыхом в 1-2 минуты между ними.

Мифы и правда

  • Миф: разминка нужна только спортсменам.
  • Правда: динамическая разминка полезна всем — и офисным работникам, и тем, кто занимается фитнесом дома.
  • Миф: чем длиннее разминка, тем лучше.
  • Правда: даже трёх минут достаточно, если упражнения подобраны грамотно.
  • Миф: статическая растяжка эффективнее.
  • Правда: статические упражнения лучше делать после тренировки, а не до неё.

FAQ

Как выбрать время для разминки?
Лучше всего утром или перед основной физической нагрузкой.

Что нужно для выполнения комплекса?
Достаточно коврика и свободного пространства. Дополнительное оборудование не требуется.

Сколько калорий сжигается за такую разминку?
В среднем — от 20 до 40 калорий за круг, но эффект выражается не в сжигании жира, а в улучшении подвижности.

Исторический контекст

  • В древних боевых практиках Китая и Индии использовались движения, напоминающие "Обезьянью ходьбу".
  • В армейской подготовке XX века схожие элементы применялись для развития выносливости.
  • Современные фитнес-направления, такие, как функциональный тренинг и кроссфит, включают адаптированные версии этих упражнений.

А что если…

Если заменить стандартную утреннюю зарядку на этот комплекс, тело будет просыпаться быстрее. Регулярное выполнение улучшает осанку, снимает зажимы в спине и плечах, а также помогает легче переносить долгие часы за компьютером.

Интересные факты

  • Разминка ускоряет работу сердечно-сосудистой системы так же, как короткое кардио.
  • При регулярном выполнении "Ленивая ящерица" помогает глубже приседать без боли в коленях.
  • "Обезьянья ходьба" улучшает баланс и чувство опоры, что полезно для людей любого возраста.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Инструкторы по фитнесу уточнили, какой вес гирь безопасен для домашних занятий сегодня в 16:50

Домашняя тренировка с гирями: нестабильный снаряд прокачивает координацию лучше фитнес-резинки

Домашняя тренировка с гирями займёт всего 20 минут, но позволит проработать все основные мышцы и развить выносливость.

Читать полностью » Тяга гантелей на наклонной скамье — для средних дельт, ACE Fitness сегодня в 9:10

Дельтовидные растут быстрее, когда жим стоит выше в приоритете: проверьте план

Хотите крепкие и выразительные плечи? Эти упражнения из зала и дома помогут задействовать дельтовидные мышцы на максимум.

Читать полностью » Медбол и фитбол помогают тренировать пресс и плечи — рекомендации специалистов сегодня в 8:10

Один мяч и резинка против слабой спины: функциональный набор для дома

Этот функциональный комплекс с эспандером, фитболом и медболом поможет укрепить пресс, улучшить баланс и разнообразить тренировки.

Читать полностью » Специалисты по ЛФК составили комплекс упражнений для укрепления мышц плечевого пояса сегодня в 7:10

Закрепощённые плечи после офиса: короткая разминка, которая реально работает

Несколько минут простой гимнастики помогут раскрыть плечи, снять зажимы и почувствовать лёгкость — без спортзала и тренажёров.

Читать полностью » Кардиолог Владимир Сыровнев назвал риски фибрилляции предсердий у спортсменов сегодня в 6:10

Сердце и спорт: где заканчивается польза и начинается риск

Спорт укрепляет сердце, но иногда способен ему навредить. Какие тренировки опасны, а какие помогут сохранить здоровье — объясняют кардиологи.

Читать полностью » Алексей Кожухов: после трёх лет эксплуатации АКБ требует дополнительной диагностики сегодня в 5:16

Фары мигают, мотор задыхается: как понять, что аккумулятор на последнем издыхании

Как понять, что аккумулятор автомобиля разряжается? Простые способы проверки и советы экспертов помогут продлить срок службы батареи.

Читать полностью » Тренировка с гирями и скакалкой: 10 раундов — рекомендации тренеров сегодня в 5:10

Одна скакалка и две гири: как домашний комплекс забирает всё внимание у тренажёров

Комплекс с гирями и скакалкой развивает силу и выносливость, помогает укрепить мышцы и сердце. Но у него есть нюансы, о которых стоит знать заранее.

Читать полностью » Тренировка плеч от Криса Хериа: 8 упражнений с гантелями и собственным весом сегодня в 4:37

Упражнение, которое кажется простым, но превращает плечевой сустав в мину замедленного действия

Секрет мощной спины скрыт в крепких плечах: методика Криса Хериа сочетает упражнения с гантелями и воркаут для максимальной эффективности.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Учёные NASA подтвердили: некоторые растения снижают уровень токсинов в воздухе
Авто и мото

Эксперт Турсунова: средний чек на ремонт автомобиля в России достиг 23–25 тыс. рублей
Еда

Куриная грудка быстро пересыхает: оптимальная готовка при 190 °C занимает 8–10 минут
Садоводство

Стрижка газона перед зимой: когда и как правильно завершить сезон - советы экспертов
Питомцы

У собак накапливаются налёт и сера без регулярной чистки зубов и ушей
Садоводство

Декоративный чеснок высаживают осенью для обильного цветения
Наука

Метан на Макемаке испаряется несмотря на низкую температуру
Спорт и фитнес

Нутрициолог Мария Кардакова: строгие диеты в долгую не работают
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet